Mercedes est un des grands acteurs de ce CES 2023 à Las Vegas. La marque allemande annonce quelques mises à jour importantes dédiées principalement au marché nord-américain. Merces-Benz annonce la création d'un réseau de recharge, l'introduction de nouveaux systèmes de conduite assistée et diverses innovations pour le divertissement à bord.

Voici toutes les innovations présentées par la marque.

Électrification et conduite autonome

Le plan pour les stations de recharge made in Mercedes est mondial et prévoit la construction de 10 000 stations en Europe, en Chine, aux États-Unis et au Canada d'ici 2030.

La société révèle plus de détails sur le réseau de recharge en Amérique du Nord. Ce dernier sera achevé d'ici 2027 et comprendra 400 hubs avec plus de 2 500 stations positionnées sur les autoroutes et les zones métropolitaines. Grâce aux partenaires MN8 Energy et Charge Point, les gens pourront recharger leur voiture jusqu'à 350 kW à travers une énergie provenant exclusivement de sources renouvelables.

Mercedes va déployer son réseau de recharge jusqu'en 2030

Parmi les modèles rechargeables, pourrait figurer l'héritier de production du Vision EQXX. Dévoilé pour la première fois au début de l'année 2022, le prototype super efficient doté d'une autonomie de 1 200 km est à nouveau présenté à Las Vegas.

Mercedes présente au CES deux innovations qui seront intégrées aux futurs modèles de la marque, à savoir le changement automatique de voie et la conduite autonome de niveau 3.

Mercedes Vision EQXX

Le premier (une sorte d'évolution de l'actuel assistant de changement de voie actif) permet à la voiture de changer automatiquement de voie si le véhicule qui la précède roule trop lentement. Outre le régulateur de vitesse adaptatif, le système utilise également l'assistance active à la direction, tandis que des capteurs et des caméras s'assurent que la manœuvre peut être effectuée en toute sécurité.

Une fois la manœuvre de dépassement terminée, la voiture retourne sur sa voie et continue de rouler. La fonctionnalité arrivera sur le marché nord-américain dès 2023, tandis qu'il n'y a aucune nouvelle sur une éventuelle disponibilité en Europe.

Le nouveau système de conduite automatisée de niveau 3 fera ses débuts en Californie et au Nevada dans les mois à venir.

Mercedes est le premier constructeur au monde à disposer d'une telle certification internationale qui permet à la voiture de rouler de façon autonome (sur autoroute ou dans un trafic dense) jusqu'à 60 km/h. Dans ce mode, la voiture se conduit elle-même et donne au conducteur la possibilité de se concentrer sur d'autres activités (bien que la responsabilité légale demeure en cas d'accident).

Musique, streaming et... un chien

Des innovations en matière de divertissement ont également été présentées au cours du CES. Les prochains modèles de la marque à l'étoile bénéficieront de partenariats avec Apple Music, Universal Music Group (UMG) et Dolby. Les Mercedes seront équipées d'un logiciel Spatial Audio compatible avec la norme Dolby Atmos, et les artistes du label UMG certifieront que leur musique est "approuvée dans une Mercedes".

Sur le plan matériel, les voitures Mercedes intégreront des systèmes audio Burmester 3D et 4D capables de tirer le meilleur parti de la connexion à la nouvelle génération de systèmes d'infodivertissement MBUX.

Les passagers plus intéressés par le contenu en streaming trouveront toutefois l'accord signé avec ZYNC plus intéressant. La plateforme de divertissement numérique sera bientôt intégrée dans les voitures Mercedes vendues en Amérique du Nord.

Superdackel, le chien Mercedes !

Enfin, il y a une nouvelle mascotte pour la marque de Stuttgart au CES. Grâce à une collaboration avec la société allemande Superplastic, le stand de Las Vegas présente Superdackel, une figurine de chien en 3D. Une méga peluche de 3 mètres tient compagnie à la Vision EQXX et aux deux autres voitures Mercedes exposées, un SUV EQE 500 4Matic et un EQS AMG 53 4Matic+.