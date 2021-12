Mercedes mise beaucoup sur l'électrification et le fait savoir à travers le concept Vision EQXX. Annoncé en juillet dernier, le prototype électrique sera officiellement dévoilé le 3 janvier 2022. Markus Schäfer, le directeur des technologies de la marque, participe également au teasing à travers LinkedIn, où il dévoile une nouvelle image équivoque laissant apparaître le profil du concept-car.

Mercedes présente son concept comme "le véhicule électrique le plus efficace jamais fabriqué", faisant référence à son incroyable autonomie et à son aérodynamisme particulièrement travaillé.

Oui, car le Vision EQXX promet une autonomie de 1200 kilomètres avec une seule charge, soit quasiment deux fois plus que le fleuron de la gamme, à savoir l'EQS, notamment grâce à une densité énergétique des batteries supérieure de 20 % à celle du vaisseau-amiral électrique de la marque actuellement. Pour être plus parlant, la Vision EQXX serait capable de parcourir environ dix kilomètres par kWh, contre cinq et six kilomètres par kWh pour l'EQS aujourd'hui.

Les chiffres aérodynamiques sont également très intéressants, Mercedes affirme que le Vision EQXX aura un Cx inférieur à celui de l'EQS et ses 0,20, ce qui est déjà le chiffre le plus bas pour un modèle de série sur le marché aujourd'hui.

Pour l'instant, la firme étoilée n'a pas évoqué les performances de son modèle, mais compte tenu des premières données révélées, le concept-car Vision EQXX devrait être particulièrement véloce. Et si vous en doutez, sachez que ce concept-car a été développé en parallèle avec Mercedes-AMG High Performance Powertrains, la division qui s'occupe notamment du développement des moteurs pour la Formule 1.

Le Vision EQXX sera une sorte de vitrine technologique pour Mercedes, avec certaines d'entre elles que nous retrouverons sur nos véhicules de série. Reste à savoir si ce concept-car aura lui-même le droit à sa version de série, ou s'il restera au stade de concept et posera les bases pour les Mercedes 100 % électriques de demain. La voiture sera donc révélée le 3 janvier prochain et présentée à Los Angeles deux jours plus tard.