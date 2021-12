Mercedes-Benz ne perd pas une minute. Après le restylage de la Classe E et le lancement de la nouvelle Classe C, le constructeur à l'étoile travaille sur la toute nouvelle Classe E qui pourrait être lancée en 2023-2024. Voici les premières photos de cette génération, qui comme vous pouvez clairement le voir à travers ces clichés, ressemble beaucoup à la génération sortante, du moins, sa silhouette est identique.

Un design conservateur

Il est curieux de voir que le constructeur de Stuttgart a une approche différente de son concurrent BMW qui tente tant bien que mal de repousser les limites en essayant de métamorphoser ses voitures. Nous l'avons vu avec la calandre XXL des BMW M3 et M4, ainsi que les optiques à deux étages du concept XM.

Mercedes-Benz a une démarche plus conservatrice, en effet, les changements d'une génération à l'autre sont moins radicaux. Il ne veut pas bousculer sa clientèle, et tente simplement d'améliorer ses produits encore et toujours. La recette semble fonctionner, alors pourquoi la changer ?

Si l'extérieur de la nouvelle Classe E évolue en douceur, l'intérieur sera sans doute différent. Tout porte à croire qu'il ressemblera à celui de la luxueuse Classe S, mais pour le moment, nous n'avons aucune photo de lui.

Quelles motorisations ?

Concernant les motorisations, Mercedes ne va pas arrêter ses moteurs à combustion interne du jour au lendemain. Il continuera de vendre ces motorisations en veillant à ce qu'elles soient "propres" et respectueuses de l'environnement. Bien sûr, ceux qui le souhaitent pourront opter pour une version 100% électrique en choisissant l'EQE.

Il est difficile de déterminer avec précision les motorisations thermiques et hybrides qui seront disponibles. Mais son lancement n'est pas pour tout de suite, nous avons donc amplement le temps d'en reparler. D'ici là, Mercedes-Benz poursuivra le développement de sa berline (qui sera aussi lancée en break), et nous n'hésiterons pas à vous proposer des photos espion accompagnées de nouvelles informations.