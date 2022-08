La famille "Q" d'Audi va bientôt s'agrandir. Déjà bien garnie, la gamme de SUV de la firme aux anneaux va compter sur un nouveau modèle absolument gigantesque : l'Audi Q9. Ce SUV doté de 7 places viendra concurrencer les BMW X7 et autres Mercedes GLS.

Si le nom reste à confirmer, tout comme les dimensions, son lancement est prévu d'ici deux à trois ans, juste avant la grande révolution que se prépare à entamer Audi. Plusieurs prototypes ont déjà été immortalisés par nos photographes espion, et au vu de la taille de l'engin, ce modèle devrait avant tout séduire la clientèle américaine et chinoise.

Le prototype de l'Audi Q9 en action

Le dernier SUV thermique d'Audi ?

L'Audi Q9 pourrait être la dernière Audi à proposer des moteurs thermiques, même si ceux-ci seront partiellement électrifiés : la firme d'Ingolstadt a en effet confirmé à plusieurs reprises son intention de lancer des modèles exclusivement électriques à partir de 2026. Par la suite, en 2033, Audi ne commercialisera plus du tout de modèles thermiques.

Pour le moment, nous ne savons pas si l'Audi Q9 sera commercialisé en Europe, d'autant plus que la marque propose déjà des modèles exclusivement dédiés à certains marchés, comme c'est le cas de l'Audi Q6, un modèle étroitement développé avec le chinois SAIC et qui repose essentiellement sur la plateforme du Volkswagen Atlas.

L'Audi Q6 tel que nous le connaissons en Chine ne viendra donc pas en Europe, d'une part parce qu'il est plus gros qu'un Q7 et qu'il bousculerait la hiérarchie, et d'autre part parce qu'un Q6 est bien prévu aussi pour le Vieux Continent, mais avec le suffixe "e-tron" puisqu'il s'agira d'un SUV électrique. Il devrait arriver en 2023.

Audi Q6

Pratique à défaut d'être original

Globalement, le Q9 devrait être similaire au Q6 chinois et ses 5,10 mètres de long, du moins en termes de dimensions. Nos collègues de Motor1.com USA se sont donc inspirés du Q6 pour imaginer le prochain maxi SUV d'Audi, un SUV qui, dans l'ensemble, ne fera pas dans l'originalité, avec une calandre très classique, de grandes surfaces vitrées et un profil assez massif qui laisse imaginer une belle habitabilité.

Les motorisations devraient toutes être hybrides rechargeables, avec une transmission intégrale et une puissance qui, sur une éventuelle version RS, pourrait atteindre jusqu'à 650 ch, comme un certain Lamborghini Urus.