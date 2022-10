Après le lancement des Mercedes-Benz EQS, EQE et EQS SUV, le constructeur allemand passe à la vitesse supérieure et présente le Mercedes-Benz EQE SUV qui jouera un rôle stratégique pour le mener vers un avenir sans émissions.

Le dérivé de la berline

Le design du Mercedes-Benz EQE SUV se caractérise par des lignes douces. Ce nouveau modèle a une "calandre" Black Panel et des jantes de 19 à 22 pouces qui lui confèrent beaucoup de personnalité. Il opte pour quelques solutions aérodynamiques importantes mais qui ne sautent pas aux yeux comme les ailettes présentes au niveau des jantes pour réduire la friction de l'air.

La marque à l'étoile a aussi veillé à l'aspect durable de sa voiture électrique. Ainsi, certaines parties de la carrosserie sont fabriquées à partir d'acier recyclé à 100 %. Mercedes-Benz précise que 70 kg de composants sont fabriqués "dans le respect de l'environnement". C'est le cas des poignées de porte produits à partir de plastiques recyclés.

Le SUV dérive de la berline et repose sur la même plate-forme EVA2, mais curieusement, ses dimensions sont légèrement inférieures. Le Mercedes-Benz EQE SUV a un empattement plus court de 9 cm (3,03 mètres) et une longueur de 4,86 mètres (contre 4,95 mètres pour l'EQE). En revanche, avec une largeur de 1,94 mètre, il est plus large de 3 cm. Il est naturellement plus haut que la berline avec une hauteur de 1,69 mètre, soit 19 cm de plus que la berline tricorps.

Intérieur toujours aussi chic

Mercedes-Benz se devait de soigner l'habitabilité de son SUV. Ainsi, dans le coffre, le conducteur et ses passagers profiteront d'un volume de chargement de 520 litres (430 litres pour la berline), qui peut atteindre 1675 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus.

Dans l'habitacle, on retrouve le MBUX Hyperscreen. Il est composé de trois écrans disposés le long du tableau de bord de 141 cm. L'écran conducteur a une diagonale de 12,3 pouces tout comme celui du passager. L'écran central est quant à lui plus grand, il est de 17,7 pouces. L'effet wow est garanti, bien que cet Hyperscreen soit disponible depuis plusieurs mois sur d'autres modèles dont la Mercedes-Benz Classe S.

Le système d'infodivertissement est capable de planifier l'itinéraire le plus rapide et le plus pratique en calculant les arrêts pour la recharge et en tenant compte de l'état du trafic ainsi que du style de conduite. Il intègre également de nombreux services de divertissement dont les services ZYNC qui permettent au passager de diffuser du contenu. L'assistant vocal "Hey Mercedes" est toujours de la partie.

Il existe quatre modes de conduite : Eco, Confort, Sport et Individuel. Un mode Offroad est également proposé pour les versions disposant de la transmission intégrale. Il est également possible de gérer la décélération du véhicule à travers trois niveaux : D+, D et D-, et d'utiliser la fonction "Sailing" grâce aux palettes au volant pour réguler la récupération d'énergie au freinage.

Mercedes-Benz a aussi ajouté à son SUV électrique une suspension pneumatique Airmatic avec réglage adaptatif des amortisseurs. En option, il est possible d'augmenter la hauteur de la voiture jusqu'à 30 mm. De plus, les roues arrière directrices figurent aussi au catalogue. Elles rendent la voiture plus maniable, notamment en ville ou sur les routes de campagne. Grâce à ce système, le diamètre de braquage passe de 12,3 mètres à 10,5 mètres.

Quatre versions au total, dont la déclinaison Mercedes-AMG

Au lancement, trois versions de la Mercedes-Benz EQE SUV sont proposées. La version 350+ n'utilise qu'un seul moteur à l'arrière et développe 292 ch et 565 Nm de couple. La deuxième version, 350 Matic, a deux moteurs et une transmission intégrale. Elle délivre toujours 292 ch, mais sa valeur de couple augmente à 765 Nm. La troisième version, 500 4Matic, délivre 408 ch et 858 Nm de couple grâce à deux moteurs électriques.

Pour les clients à la recherche d'un SUV vraiment sportif, Mercedes-AMG a concocté une version plus méchante et puissante de l'EQE SUV. Son nom, la Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ qui délivre jusqu'à 687 ch et 1000 Nm de couple ! Elle peut accélérer de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et filer à une vitesse maximale de 240 km/h.

Son style est forcément plus agressif avec un splitter avant, un pare-chocs spécifique et plusieurs éléments aérodynamiques. Le logo Mercedes-Benz sur le capot laisse place au blason Mercedes-AMG et l'intérieur est résolument plus sportif comme vous pouvez le voir à travers ces photos.

Galerie: Mercedes-AMG EQE SUV

28 Photos

Mercedes-Benz affirme que son SUV a une architecture de 400 volts et une batterie lithium-ion de 90,6 kWh rechargeable en courant alternatif jusqu'à 22 kW et jusqu'à 170 kW en courant continu. L'autonomie du Mercedes-Benz EQE SUV est comprise entre 460 et 590 km d'après le cycle WLTP. L'autonomie réelle dépend bien évidemment de la version choisie et des conditions d'utilisation.

Le fabricant affirme que les prix ainsi que les équipements seront annoncés en décembre de cette année. Quant à la commercialisation du Mercedes-Benz EQE, il faudra patienter jusqu'au printemps 2023.