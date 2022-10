Nous pourrions bientôt voir un nouveau concurrent de la Tesla Model 3 : la Mercedes EQC. Bien qu'il n'y ait pas encore eu de confirmation officielle, on parle depuis quelque temps d'une éventuelle berline électrique dans le même segment que sa rivale américaine.

Le constructeur allemand disposerait déjà de la technologie nécessaire pour être plus que compétitif, tandis que le design pourrait se rapprocher de celui de notre rendu.

Aérodynamique (presque) conceptuelle

Notre illustration est basée sur le prototype Vision EQXX, la voiture électrique à l'autonomie de 1 000 km dévoilée début 2022. L'éventuelle berline EQC devrait s'en inspirer, mais dans une déclinaison plus "standard".

Par exemple, le capot pourrait être plus court et plus galbé, tandis que la section centrale de la carrosserie sera raisonnablement plus haute pour garantir un plus grand espace intérieur. L'arrière, quant à lui, devrait avoir un aspect moins aérodynamique que le concept, mais Mercedes pourrait maintenir les feux horizontaux.

En somme, si le prototype avait un coefficient aérodynamique de 0,17 (l'un des "secrets" de la très faible consommation déclarée de 10 kWh/100 km), avec toutes les diverses modifications, la berline EQC pourrait viser un coefficient de 0,19 ou 0,20 et rester dans la lignée de sa "grande sœur" EQS (qui a un Cx de seulement 0,20).

La nouvelle plateforme fera ses débuts

Selon les rumeurs, la berline EQC sera le premier modèle à être construit sur la nouvelle plateforme MMA (Mercedes Modular Architecture). Cette architecture a été anticipée par la Vision EQXX, qui est équipée d'une batterie de 100 kWh et qui occupe 50 % d'espace en moins que le pack monté sur l'EQS. De plus, le système est en 900 volts pour une recharge ultra-rapide et la possibilité de recharger 300 km en 15 minutes.

Mercedes Vision EQXX

Pour maintenir le prix catalogue à un niveau bas (qui pourrait se situer autour de 50 000-60 000 euros afin de rester compétitif), Mercedes devrait adopter des batteries plus petites que le concept, mais tout de même plus efficaces que celles que l'on trouve sur les modèles actuels.

Nous nous attendons à des groupes motopropulseurs avec des moteurs simples et doubles et des puissances minimales d'environ 200 ch (et des puissances maximales proches de 500 ch pour les AMG), tout comme la Vision EQXX. L'autonomie touchera à peine les 1 000 km promis par le prototype, le chiffre final pouvant s'arrêter autour de 500-700 km selon les versions.