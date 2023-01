Roulement de tambour : la Jeep Avenger est la voiture de l'année 2023. La cérémonie de remise des prix (la 60e dans l'histoire) s'est déroulée, pour la première fois, au Salon de l'automobile de Bruxelles 2023. Un prix décerné par un jury de 61 journalistes de toute l'Europe, appelés à donner un vote à chacun des sept modèles en compétition.

La Jeep Avenger succède au Kia EV6, vainqueur en 2022, et avec 328 points, il a battu ses concurrents, à savoir le Kia Niro, le Nissan Ariya, la Peugeot 408, le Renault Austral, la Subaru Solterra, le Toyota bZ4X et le Volkswagen ID. Buzz.

Le gagnant

Présentée au Mondial de l'Automobile de Paris 2022, la Jeep Avenger est la première voiture électrique produite en série par la société.

Les dimensions de la Jeep Avenger la placent dans le segment des B-SUV (ou, si vous préférez, des petits SUV), qui est de plus en plus riche en propositions et très populaire. La longueur est en effet de 4,08 mètres, soit 16 cm de moins que le Renegade. Malgré cela, l'espace de chargement est généreux : 380 litres disponibles, comme une Volkswagen Golf.

Au centre du tableau de bord de la Jeep Avenger se trouve un écran tactile de 10,25 pouces.

Basée sur une version remaniée de la plateforme CMP d'origine PSA, l'Avenger électrique est animée par un nouveau moteur de 156 ch et 260 Nm de couple alimenté par un pack de batteries lithium-ion de 400 V, d'une capacité de 54 kWh.

La Jeep Avenger électrique a une autonomie déclarée de 400 km

Les prix de l'Avenger commencent à 35 400 euros (un chiffre qui lui permet de faire partie des incitations à l'achat de voitures en 2023).