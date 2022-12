Euro NCAP a publié les résultats de son dernier test de l'année. C'est aussi le dernier effectué dans le cadre du protocole de test actuel. L'organisme européen chargé de la sécurité automobile a testé 14 modèles de tous types, des berlines électriques aux grands SUV, en passant par deux pick-ups et deux monospaces.

Presque toutes les voitures ont obtenu la meilleure note. Parmi les véhicules qui ont brillé lors du crash-test, citons la Lucid Air, la Lexus RX, leMercedes-Benz GLC, la MG 4, la Volkswagen ID.Buzz ainsi que le Ford Ranger et le Volkswagen Amarok et la Skoda Octavia. La Peugeot 408 et la Ford Puma ont eu moins de chance.

Vous trouverez ci-dessous les notes obtenues par les différentes voitures soumises au test Euro NCAP.

Chery Omoda5 - 5 étoiles

Le crash test du Chery Omoda5

Si vous ne connaissez pas le crossover compact Chery Omoda5, il s'agit d'un petit SUV qui arrivera en Europe l'année prochaine dans une version 100% électrique. Lors de la dernière série de tests, il a obtenu les meilleures notes, avec un taux de protection de 87 % pour les occupants adultes à l'avant et les petits occupants des sièges arrière.

Une valeur similaire à celle obtenue par les systèmes d'aide à la conduite, soit 88 %. Il fait moins bien, en revanche, en ce qui concerne la protection des autres usagers de la route, avec une note de 68 % en raison de la conception de la section avant.

Ford Puma - 4 étoiles

Le test de collision de la Ford Puma

Toujours dans le segment des crossovers, la Ford Puma, en version 1.0 Ecoboost Hybrid Titanium, a également été testée en fin d'année. Le petit SUV américain n'a obtenu que quatre étoiles et n'a pas brillé en matière de protection des occupants avant, où il a obtenu un score relativement faible de 75 %. Il en va de même pour les systèmes d'aide à la conduite, qui ont obtenu un score de 69 %.

Elle a obtenu de meilleurs résultats dans le domaine de la protection des occupants arrière (84 %) et de la protection des usagers vulnérables de la route (70 %). Selon le rapport complet publié par Euro NCAP, le test d'impact latéral a pesé sur la note globale.

Land Rover Discovery Sport - 5 étoiles

Test de collision du Land Rover Discovery Sport

Le Land Rover Discovery Sport est également passé sous les "presses" de l'organisme européen indépendant chargé des essais de collision. La petite sœur restylée du grand Discovery a obtenu les meilleures notes, avec 84 % pour la protection des occupants adultes et 89 % pour la protection des petits occupants.

Le SUV britannique a également obtenu de bons résultats en matière d'ADAS, avec un score de 85 % lors des tests de freinage d'urgence. Elle est légèrement moins bonne en ce qui concerne la protection des usagers vulnérables de la route, où elle a obtenu un score de 71 %.

Lexus RX - 5 étoiles

Le test de collision du Lexus RX

Le Lexus RX a également obtenu 5 étoiles Euro NCAP lors de cette série de crash-tests. Le nouveau grand SUV haut de gamme japonais a excellé dans tous les domaines, obtenant 90 % pour la protection des occupants adultes, 87 % pour la protection des occupants plus petits, 89 % pour la protection des autres usagers vulnérables de la route et, enfin, 91 % pour le fonctionnement efficace des systèmes ADAS.

Lucid Air - 5 étoiles

Le crash test du Lucid Air

La nouvelle grande berline électrique américaine, challenger direct de la Tesla Model S qui a fait ses débuts en Suisse il y a quelques jours, a également été mise à l'épreuve par les ingénieurs d'Euro NCAP.

La Lucid Air a obtenu un score de 90 % pour la protection des occupants adultes, de 91 % pour la protection des petits occupants, de 84 % pour l'efficacité des systèmes ADAS et, enfin, de 78 % pour la protection des autres usagers vulnérables de la route.

Mercedes-Benz GLC - 5 étoiles

Le Mercedes GLC au crash test

Le Mercedes GLC est une autre vedette de cette dernière série de tests. Le nouveau SUV de taille moyenne de Stuttgart a obtenu cinq étoiles lors des tests rigoureux de l'organisme européen indépendant chargé de la sécurité.

Le 4x4 a obtenu un score de 92 % pour la protection des occupants adultes des sièges avant et arrière, 90 % pour la protection des petits occupants des sièges arrière, 74 % pour la protection des autres usagers vulnérables de la route et, enfin, un bon 84 % pour le fonctionnement efficace dans des conditions critiques des systèmes d'aide à la conduite, en l'occurrence le niveau 2.

MG 4 Electric - 5 étoiles

Le crash test de la MG 4 Electric

La MG 4 Electric a reçu 5 étoiles, avec des scores de 83 % pour la protection des occupants adultes des sièges avant, 80 % pour la protection des occupants plus petits des sièges arrière, 75 % pour la protection des autres usagers vulnérables de la route et, enfin, 78 % pour le fonctionnement des systèmes ADAS dans des conditions critiques.

Peugeot 408 - 4 étoiles

La Peugeot 408

Le nouveau crossover du Lion français n'a pas été testé en profondeur par les ingénieurs d'Euro NCAP, mais ils ont estimé le score dans toutes les catégories en se basant sur les résultats de la Peugeot 308 Station Wagon, à laquelle la voiture est étroitement liée.

La Peugeot 408 a ainsi obtenu 4 étoiles, arrêtant le pourcentage de protection des occupants adultes à l'avant à 76 %, le pourcentage de protection des petits occupants à l'arrière à 84 %, la protection des autres usagers de la route vulnérables à 78 %, et enfin, l'efficacité des systèmes ADAS dans les situations critiques à 65 %.

Skoda Octavia - 5 étoiles

Le crash test de la Skoda Octavia

L'une des dernières voitures à être testées ce mois-ci était la Skoda Octavia. Le break tchèque de taille moyenne a obtenu 5 étoiles.

La dernière familiale de Mlada Boleslav a obtenu un score de 86 % pour la protection des occupants adultes des sièges avant, 84 % pour la protection des petits occupants arrière, 68 % pour la protection des autres usagers vulnérables de la route et, enfin, 81 % pour le fonctionnement efficace des systèmes ADAS dans des conditions critiques.

Volkswagen ID.Buzz - 5 étoiles

Le crash test de la Volkswagen ID.Buzz

La dernière série de tests annuels de l'organisme indépendant comprenait également le crash-test de l'utilitaire de Wolfsburg, inspiré du passé. Le Volkswagen ID.Buzz a reçu cinq étoiles, avec un score de 92 % pour la protection des occupants adultes, de 87 % pour la protection des petits occupants des sièges arrière, de 60 % pour la protection des autres usagers vulnérables de la route - en raison de la section avant plutôt verticale - et, enfin, de 90 % en ce qui concerne le fonctionnement efficace des systèmes ADAS dans des conditions de fonctionnement critiques.

Volkswagen Touran - 4 étoiles

Test de collision de la Volkswagen Touran

La dernière génération de l'un des monospaces les plus populaires de tous les temps n'a obtenu que quatre étoiles Euro NCAP, avec un score de 70 % pour la protection des occupants adultes à l'avant, de 81 % pour la protection des petits occupants à l'arrière, de 62 % pour la protection des autres usagers vulnérables de la route et, enfin, de 66 % pour le fonctionnement efficace des systèmes ADAS.

Cette dernière tranche de tests Euro NCAP était la dernière à être réalisée selon le protocole en vigueur jusqu'en 2022.