Il y a quelques semaines, vous avez pu découvrir le nouveau Jeep Avenger à l'occasion du Mondial de Paris. Il s'agit d'une nouveauté importante pour Jeep, puisque ce "petit" SUV est tout simplement le premier 100 % électrique de la gamme du constructeur italo-américain.

La Jeep Avenger mesure 4,08 mètres de long, soit 16 cm de moins que le Renegade. Les proportions sont typiquement Jeep, avec des porte-à-faux réduits et une garde au sol de 200 mm qui lui confèrent également des angles intéressants : 20° d'attaque, 32° de fuite et 20° de crête. Pas de quoi en faire un robuste tout-terrain comme un Wrangler, mais l'esprit est bien là. La voiture n'existe pas en quatre roues motrices de toute manière.

Jusqu'à 550 km d'autonomie

L'Avenger marque les débuts de la plateforme STLA Small, l'une des quatre plateformes électrifiées sur lesquelles Stellantis construira sa nouvelle gamme, qui deviendra 100 % électrique d'ici quelques années.

La voiture embarque une batterie de 54 kWh associée à une motorisation électrique de 156 ch et 260 Nm de couple. L'Avenger revendique une autonomie de 400 km selon le cycle WLTP, et même jusqu'à 550 km en usage purement urbain.

En ce qui concerne la recharge, la puissance maximale en courant continu reste de 100 kW, mais il suffit de trois minutes pour accumuler de l'énergie pour 30 km. En courant alternatif, avec une Wallbox ou un chargeur de 11 kW et un câble de type 3, la batterie peut être rechargée en 5h30.

Un tarif de lancement élevé

Le Jeep Avenger est disponible en pré-commande en ligne depuis le 17 octobre dernier. En Europe, selon Jeep, plus de 10 000 clients se sont déjà manifestés pour la version de lancement 1ST Edition. Tout se fait sur internet, de la configuration jusqu'à la réservation. Les commandes peuvent aussi être effectuées de manière plus classique, directement chez le concessionnaire.

La version de lancement est évidemment un modèle extrêmement bien équipé de base et disponible avec la motorisation la plus intéressante, à savoir l'électrique. Plus tard, des modèles thermiques arriveront, dont notamment des essence avec le trois cylindres 1,2 litre PureTech de 130 ch des Peugeot 2008 et autre Citroën C4.

Le Jeep Avenger 1ST Edition 100 % électrique débute à partir de 39 500 euros, hors bonus écologique de 5 000 euros puisque les livraisons débuteront, en France, à partir de l'année prochaine avec une nouvelle grille du bonus. Les versions thermiques, qui arriveront plus tard, devraient permettre de faire baisser le prix sous la barre des 30 000 euros.