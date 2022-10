Alors que la Peugeot 408 s'expose au Mondial de Paris, Citroën a fait le choix de ne pas venir et de laisser dans l'ombre l'une de ses nouveautés cette année : la Citroën C4 X.

Affichant 24 cm de plus qu'une C4 pour 4,6 mètres au total, la nouvelle version X "empiète" sur le segment D. Malgré l'augmentation significative de ses dimensions (la largeur et la hauteur restent toutefois inchangées respectivement à 1,80 et 1,53 mètre), la Citroën C4 X est née de la même plate-forme que la C4. Les différences stylistiques et pratiques sont toutefois marquées.

L'élément distinctif de la C4 X est l'arrière, où l'on trouve une lunette arrière très inclinée et une nouvelle forme de hayon et de feux à LED. L'avant et les côtés (ainsi que l'empattement de 2,67 mètres) sont essentiellement identiques à ceux de la C4 déjà sur le marché.

Les tarifs

Côté moteur, la version électrique baptisée ë-C4 X se compose de la même batterie de 50 kWh et du même moteur électrique monté à l'avant de 136 ch et 260 Nm que l'ë-C4. L'autonomie est annoncée à environ 360 km selon le cycle WLTP.

La Citroën C4 X sera également vendue sur certains marchés d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique. Il y aura deux moteurs essence : un trois cylindres 1,2 litre PureTech de 100 ch et une variante de 130 ch. Un diesel quatre cylindres 1,5 litre BlueHDI de 130 ch sera aussi de la partie.

Feel Feel Pack Shine Shine Pack PureTech 100 ch BVM6 27 650 € PureTech 130 ch EAT8 31 900 € 33 950 € 35 050 € BlueHDI 130 ch EAT8 33 700 € 35 750 € 36 850 € Électrique 136 ch 39 950 € 40 300 € 42 350 € 43 450 €

Les finitions et les principaux équipements de série

La gamme s'article autour de quatre finitions. La dotation de série est plutôt convenable avec, entre autres, la climatisation, les suspensions Advanced Comfort, les feux à LED ou encore le Pack Safety.

Feel

Climatisation automatique bi-zone

Suspensions Citroën Advanced Comfort

Pack Safety incluant le frein de stationnement électrique automatique

Projecteurs LED et antibrouillard LED avec éclairage statique d’intersection

Feel Pack (en plus de Feel)

Sièges Advanced Comfort

Combiné numérique couleur avec rétroéclairage

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et caméra de recul

Shine (en plus de Feel Pack)

Affichage tête-haute couleur

Rétroviseur intérieur électrochrome

Smart Pad support Citroën

Accoudoir central arrière avec trappe à ski

Volant cuir pleine fleur (et chauffant sur la version électrique)

Services connectés avec My Citroën Drive Plus

Pack Safety 2 (freinage d’urgence actif et reconnaissance étendue des panneaux et recommandation de vitesse)

Pack Drive Assist (aide au maintient dans la voie)

Shine Pack (en plus de Shine)