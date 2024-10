La Citroën C4 fait peau neuve. Quatre ans après ses débuts, la voiture compacte du segment C change à l'intérieur et à l'extérieur, aussi bien dans la version traditionnelle que dans la version X, avec un toit en forme de coupé.

La nouvelle gamme C4 s'enrichit également de deux motorisations électriques, avec une autonomie maximale de plus de 400 km. Voici tous les changements.

Restylage Citroën C4, l'extérieur

Esthétiquement, la C4 restylée reprend la philosophie du design inaugurée sur le concept 2022 Oli et que l'on retrouve sur les Citroën plus récentes, comme la C3. À l'avant, on retrouve le nouveau logo de la marque, avec le double chevron en chrome argenté. Les projecteurs à LED, divisés en trois éléments horizontaux distinctifs, sont nouveaux, tandis que les formes du pare-chocs ont été revues.

Citroën Citroën C4 (2025) Citroën Citroën C4 X (2025)

Parmi les nouveautés, on trouve des jantes Amber de 18 pouces avec une finition en diamant et un design aérodynamique, tandis qu'à l'arrière, les changements passent pratiquement inaperçus.

Restylage de la Citroën C4, l'intérieur

À bord, la Citroën confirme largement la disposition du modèle sortant, malgré quelques améliorations. Ainsi, les sièges Advanced Comfort ont été redessinés et disposent d'une mousse plus épaisse de 15 mm.

Citroën C4, l'intérieur

La planche de bord a été modernisée avec un nouveau combiné d'instruments haute définition de 7 pouces et un affichage tête haute en couleur. L'écran central de 10 pouces intègre le système ChatGPT pour une meilleure reconnaissance vocale, la navigation 3D de série et les mises à jour automatiques.

La suite des systèmes d'aide à la conduite est complète, incluant le freinage d'urgence, l'alerte anticollision et le régulateur de vitesse adaptatif avec Stop&Go.

Citroën C4 X, le coffre

Le coffre de la C4 a une capacité minimale de 380 litres et peut être porté à 1250 litres en rabattant les sièges arrière. Sur la C4 X, le volume minimum passe à 510 litres.

Citroën C4 restylée, les moteurs

La C4 et la C4 X restylée sont toutes deux disponibles avec le 1.2 mild hybrid de 100 ch et 205 Nm et 136 ch et 230 Nm, qui évolueront tous deux début 2024.

Plus tard, la gamme sera complétée par les versions électriques de 136 ch et 156 ch. La première est couplée à une batterie de 50 kWh, tandis que la seconde est couplée à un accumulateur de 54 kWh. Les autonomies déclarées sont respectivement de 355 km et 415 km pour la C4 et de 360 km et 425 km pour la C4 X.

Citroën Citroën C4 (2025)

Toutes les versions peuvent être rechargées jusqu'à 100 kW, ce qui permet d'atteindre une autonomie d'environ 10 km par minute.

De plus, tous les modèles sont préparés à la technologie V2L, qui permet de fournir de l'électricité à des appareils externes. Cette fonction pourra être exploitée dès le premier semestre 2025, Citroën mettant à disposition une prise spéciale - en tant qu'accessoire - dans le véhicule.