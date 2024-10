Quatre ans exactement se sont écoulés depuis l'arrivée sur le marché du Citroën Ami, le quadricycle électrique français qui a réussi à séduire des milliers de jeunes en Europe et dans le monde entier.

Pour célébrer cet anniversaire important, la Maison au double chevron dévoile en avant-première au Mondial de l'Automobile de Paris 2024, qui se tiendra du 14 au 20 octobre dans la capitale française, un petit aperçu du restylage de la mini-voiture, à venir en 2025. Il y a beaucoup de changements à l'extérieur, découvrons-le.

Des changements pour rester pratique et compacte

La nouvelle Citroën Ami fera ses débuts au premier semestre 2025 avec la même formule et la même forme qu'aujourd'hui, mais avec plusieurs nouveaux détails que l'on peut voir en direct au salon de Paris et à travers les quelques photos divulguées par la compagnie.

Citroën Citroën Ami (2025)

La nouvelle génération du quadricycle français se caractérise par un nouveau pare-chocs avant avec un bouclier de la même couleur que la carrosserie, associé à deux nouveaux phares ronds entourés de détails noirs, ressemblant presque à des cils.

Citroën Citroën Ami (2025)

Mais ce n'est pas tout. Sous le pare-brise de cette nouvelle évolution de l'Ami, on trouve une nouvelle partie inclinée abritant le nouveau logo de l'entreprise, associée à une partie inférieure du pare-chocs moins arrondie et aux arêtes plus vives : des détails qui se retrouvent également dans les signatures graphiques des éléments décoratifs des portes et des roues, ces dernières arborant désormais un motif en damier.

Tout cela, comme d'habitude, se retrouve également à l'arrière, où la voiture a toujours été symétrique par rapport à l'avant afin de rendre la production aussi efficace que possible. Aucune nouveauté n'a été déclarée, du moins pour l'instant, en ce qui concerne l'intérieur.

Citroën Ami (2025), l'intérieur

Beaucoup d'Ami à Paris

Mais l'anticipation du restylage de la Citroën Ami n'est pas la seule nouveauté concernant le quadricycle au Mondial de l'Automobile de Paris. En effet, le constructeur français lève également le voile pour la première fois sur le concept Ami Buggy Vision, un exercice de style « extrême » sans portes et avec un toit ouvrant conçu sur le thème du kite surf, avec des pneus spécifiques et des protections latérales. Il n'est pas certain qu'il devienne un jour un modèle de série.