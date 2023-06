Le Citroën "My Ami Buggy" est de retour et est déjà en rupture de stock dans plusieurs pays d'Europe. Alors que seuls 50 exemplaires étaient disponibles en 2022, et de surcroît uniquement en France, cette année, les 800 exemplaires de la nouvelle édition proposée en Italie, en France, en Espagne, en Belgique, au Portugal, au Royaume-Uni, au Luxembourg et en Grèce ont tous été achetés en ligne en seulement 10 heures.

Il reste 200 unités (sur les 1 000 disponibles cette année) qui seront vendues dans les points de vente durant l'été en Turquie, au Maroc et dans les départements et territoires français d'outre-mer.

Une voiture de plage avec beaucoup de personnalité

Un nouveau chapitre s'écrit donc dans la jeune histoire de My Ami, qui rencontre un réel succès auprès des jeunes. La mini-voiture est également utilisée par les entreprises et les collectivités locales pour se déplacer dans les centres-villes de manière agile, "intelligente" et zéro émission.

Citroen My Ami Buggy

My Ami Buggy se distingue par son absence de portes, son toit amovible et sa couleur kaki. Il est doté de passages de roues généreux, de pare-chocs avant et arrière et de jantes dorées. Les garnitures et accessoires jaune vif sont associés à un nouveau pare-soleil, tandis que de nouvelles baguettes de porte et de toit noires rehaussent la finition extérieure.

Cette nouvelle version est dotée d'équipements exclusifs tels que des caches-portes transparents pour protéger les occupants des intempéries, un sac amovible au centre du volant pour ranger les petits objets du quotidien, et un haut-parleur Bluetooth "Ultimate Ears Boom" qui peut être facilement emporté partout.

Gli interni della Citroen My Ami Buggy

En route pour une tournée d'été

Le consegne di "My Ami Buggy" inizieranno all'inizio di settembre e in Italia, nonostante tutti gli esemplari di My Ami Buggy sono stati venduti nell’arco della giornata del 20 giugno, sarà protagonista durante l'estate di diverse attivazioni sul territorio, compresa l’esposizione ed il test drive presso la Maison Citroën.

Les livraisons de My Ami Buggy commenceront au début du mois de septembre. Les prix, vont de 7.790 à 10.450 euros, d'Ami à My Ami Buggy. Réel succès automobile, Citroën est parvenue à remettre au goût du jour la voiture sans permis, tant décriée et snobée par le passé.