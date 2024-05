Plus de 50 000 Citroën Ami sont en circulation dans le monde, un résultat obtenu en seulement quatre ans de commercialisation, une période au cours de laquelle la petite voiture française à deux endroits a été appréciée par des personnes de tous âges.

Pour fêter sa quatrième année de production, le constructeur français a décidé de revoir légèrement la formule des quatre lieux, en proposant une nouvelle couleur de base plus lumineuse et en présentant un nouvel habillage, mais ce n'est pas tout.

Nouvelle couleur et nouvelle version

L'année de son quatrième anniversaire, comme nous l'avons dit, la Citroën Ami 2024 reçoit une nouvelle couleur de base qui remplace le bleu/gris d'origine et qui sera appliquée à l'ensemble de la gamme à partir des nouveaux modèles de production.

La nouvelle couleur s'appelle Night Sepia et est un brun clair très profond qui, comme d'habitude, peut être combiné avec un vaste catalogue d'autocollants pour personnaliser votre modèle à votre guise.

Citroën Ami 2024

Comme nous l'avons mentionné, l'actualité de la Citroën Ami 2024 ne s'arrête pas là. En effet, la gamme s'enrichit de la nouvelle version My Ami Peps, qui se caractérise par une face avant dédiée avec un bandeau noir sous le pare-brise, associé à des phares cerclés de noir, un aileron arrière spécifique et de nouveaux autocollants, comme le chiffre 2 sur le côté dédié aux voitures de course.

Citroën Ami 2024

À l'intérieur, cette nouvelle version de l'Ami est équipée de série de nombreux accessoires fonctionnels tels qu'un support pour smartphone, des filets de rangement dans les portes, un filet de séparation central, un crochet à sac jaune et trois boîtes. de rangement orange.

Pleinement chargé

La dernière nouveauté de la nouvelle Citroën Ami est le nouveau My Cargo Box. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un accessoire qui permet de transformer cette auto à volonté, y compris pour transporter des objets et des colis en toute sécurité.

Le nouveau kit modulaire, qui fait partie des accessoires après-vente, permet de conserver la deuxième place de l'Ami tout en permettant une conversion facile pour le transport d'objets, grâce à la présence de 2 panneaux amovibles destinés à séparer la zone de chargement du siège du conducteur, correspondant ainsi au déplacement d'objets pendant la conduite, et de 4 autres panneaux amovibles destinés à protéger le siège du passager.

Citroën Ami 2024, le kit My Cargo

Selon le constructeur, ce nouveau kit permet de charger sans problème différents types de colis pour les livraisons de dernière minute, en offrant jusqu'à 200 litres de chargement sous le filet de sécurité et un volume total de 340 litres dans l'ensemble du véhicule . Pas mal pour la plus petite des Citroën. À tout moment, les trois éléments qui composent ce kit peuvent être pliés et rangés derrière le siège dans une mallette dédiée.

Les prix de la Citroën Ami 2024 n'ont pas encore été annoncés, mais ils devraient correspondre à ceux de la version actuelle, disponible à partir de 7 990 euros ou 29 euros par mois.