Avec les Citroën C4 et C4X 2024 restylées, la marque française entend également marquer sa présence au Mondial de l'Automobile de Paris 2024. Les deux modèles devraient être commercialisés à partir du début de l'année 2025.

Le design des nouveaux modèles est une évolution et se rapproche du dernier langage esthétique de l'entreprise. L'avant des deux véhicules est identique et a été entièrement redessiné, tout comme l'arrière.

À l'intérieur, les nouveaux sièges Citroën Advanced Comfort assurent le confort caractéristique de la marque, tandis qu'un nouvel écran de 7 pouces pour l'instrumentation renforce l'aspect technologique de l'habitacle.

Les nouveaux modèles se distinguent par l'introduction de la technologie hybride 48 volts, disponible sur C4 et C4 X, en 100 et 136 ch. Cette technologie associe un moteur à essence PureTech (avec chaîne de distribution) à une transmission automatique à double embrayage et à une motorisation électrique. La batterie de 48 volts est rechargée pendant la conduite et fournit un couple supplémentaire à bas régime.

Dans de bonnes conditions, les véhicules peuvent effectuer jusqu'à 50 % des trajets en ville en mode purement électrique, ce qui permet de réduire la consommation de carburant de près de 20 %.

Le confort de conduite des nouveaux modèles est déterminé par une suspension souple et une carrosserie bien isolée. Le châssis est réglé de manière à compenser efficacement les irrégularités de la route, ce qui garantit une conduite souple et agréable. L'insonorisation de l'habitacle a également été améliorée pour rendre les bruits du moteur et de l'air moins perceptibles.

En termes de systèmes de sécurité et d'assistance, les Citroën C4 et C4 X 2024 sont également bien équipées. Il s'agit notamment de l'alerte de franchissement de ligne, de l'aide au freinage d'urgence et du régulateur de vitesse adaptatif. Ces systèmes permettent de minimiser les risques d'accident et d'augmenter le confort de conduite.

Outre la version hybride légère, les véhicules sont également disponibles avec des systèmes de propulsion efficaces à essence, diesel et électrique. La variante électrique, le ë-C4, offre une autonomie de 420 kilomètres selon le cycle WLTP. Les prix pour le marché français, qui ne devraient pas beaucoup varier par rapport aux prix actuels, sont encore attendus.

Avec ces véhicules, et l'arrivée du futur C5 Aircross, Citroën concrétise son annonce de renouveler près de 80 % de sa gamme en un peu plus d'un an.

