Le Citroën C5 Aircross a été mis à jour cette année, offrant un nouveau design avec des phares à LED, un nouvel écran d'infodivertissement de 10 pouces et des sièges Advanced Comfort.

Avec sa motorisation hybride rechargeable de 225 ch, le SUV français n'a consommé que 4,85 l/100 (20,62 km/l) lors de notre test de consommation réelle, soit une dépense de 30,61 € (27,31 € d'essence + 3,30 € d'électricité) pour le trajet classique Rome-Forlì de 360 km. En sortant de Rome, il parvient à parcourir 50 km en mode 100 % électrique.

Tout juste en dessous de la moyenne

Dans notre classement, le Citroën C5 Aircross Hybrid 225 E-EAT8 se situe juste en dessous de la moyenne dans la catégorie des hybrides rechargeables, égalant le Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV 2.5 L et dépassant les SUV de taille similaire comme le Cupra Formentor VZ 1.4 e-Hybrid 245 ch DSG 6 vitesses (4,95 l/100 km - 20,2 km/l), Lynk & Co 01 (5,00 l/100 km - 20,0 km/l) et Jeep Compass 4xe S (5,35 l/100 km - 18,6 km/l).

Citroen C5 Aircross (2022)

Au-dessus du C5 Aircross hybride rechargeable, on trouve le Volvo XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid (4,80 l/100 km - 20,8 km/l), le Lexus NX 450h+ AWD Plug-In Luxury (4,55 l/100 km - 21,9 km/l) et le Kia Sportage 1.6 T-GDi PHEV 265 ch 4WD 6AT (4,25 l/100 km - 23,5 km/l), DS 4 E-Tense 225 (4,20 l/100 km - 23,8 km/l), Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 GT (4,05 l/100 km - 24,6 km/l), Ford Kuga 2.5 L Plug-in Hybrid 2WD (3,80 l/100 km - 26,3), ainsi que la reine du segment, la Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (3,25 l/100 km - 30,7 km/l).

Pratique

La voiture d'essai est une Citroën C5 Aircross Hybrid 225 E-EAT8 Feel Pack, celle dont la finition intermédiaire est déjà équipée de série de jantes en alliage diamantées de 18 pouces, de capteurs de stationnement avant et arrière et d'une caméra de recul, de phares antibrouillard, de phares à LED, de la climatisation automatique bizone, de l'instrumentation numérique, de sièges Advanced Comfort, de vitres arrière teintées et du système Keyless Entry & Start.

Citroen C5 Aircross (2022)

La présence d'options telles que la peinture métallisée Eclipse Blue, les barres de toit, le chargeur embarqué de 7 kW et le Drive Assist Pack porte le prix catalogue aux alentours de 50 000 €.

La puissance de 225 ch contribue également à faire de la conduite de ce SUV de plus de 1,7 tonne à traction avant un plaisir, bien géré par l'excellente transmission automatique à 8 rapports.

50 km en électrique

En prenant soin de recharger la batterie de 13,2 kW, il est possible de parcourir presque toujours 50 km en mode électrique, avec des pointes dépassant même 60 km.

Citroen C5 Aircross

En revanche, lorsque la batterie est déchargée, la consommation d'essence a tendance à augmenter un peu, surtout en ville et sur l'autoroute. Cependant, le réservoir d'essence de 43 litres est suffisant pour une autonomie moyenne de près de 500 km avec un plein.

Les consommations en essence avec une batterie déchargée

Mixte urbain et extra-urbain : 8,0 l/100 km (12,5 km/l)

537 km d'autonomie

8,0 l/100 km (12,5 km/l) 537 km d'autonomie Autoroute : 7,9 l/100 km (12,6 km/l)

541 km d'autonomie

7,9 l/100 km (12,6 km/l) 541 km d'autonomie Ecoconduite : 4,1 l/100 km (24,3 km/l)

1.044 km d'autonomie

La fiche technique

Modèle Energie Puissance Homologation Poids à vide Emissions CO2

(WLTP) Citroen C5 Aircross Hybrid 225 E-EAT8 Feel Pack Hybride

(essence) 133 kW Euro 6d-ISC-FCM 1770 kg 32 g/km

Données

Modèle : Citroen C5 Aircross Hybrid 225 E-EAT8 Feel Pack

Prix de base : 48 950 €

Date de l'essai : 25/11/2022

Météo (départ/arrivée) : Ensoleillé, 14°/Nuageux, pluie, 10°

Prix du carburant : 1,564 euro/l (essence) - 0,25 euro/kWh (électricité)

Nombre de kilomètres parcourus : 893 km

Kilométrage au début de l'essai : 7271 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 73 km/h

Pneumatiques : Michelin Primacy 4 - 225/55 R18 102V XL S1 - (Label UE: A, A, 68 dB)

Consommations

Moyenne "réelle" : 4,85 l/100 km (20,62 km/l)

Ordinateur de bord : 4,8 l/100 km

À la pompe : 4,9 l/100 km

Coûts à l'usage

Dépense "réelle" : 30,61 € (27,31 € d'essence + 3,30 € d'électricité)

Dépense mensuelle : 60,68 € (800 km par mois) *

Combien de kilomètres pour 20 € ? 264 km *

Combien de kilomètres avec un plein ? 887 km

* Sans compter les dépenses d'électricité