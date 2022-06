Citroën présente un nouveau crossover baptisé C4 X. Après la C4, la marque aux Chevrons dévoile la C4 X, une version carrossée en coupé qui sera disponible début 2023 dans une variante électrique e-C4 X et en motorisation essence et diesel.

Affichant 24 cm de plus qu'une C4 et 4,6 mètres au total, la nouvelle version X "empiète" sur le segment D (le même que le DS 7 Crossback, pour vous donner une idée), offrant ainsi encore plus d'espace pour les passagers et les bagages.

Malgré l'augmentation significative de ses dimensions (la largeur et la hauteur restent toutefois inchangées respectivement à 1,80 et 1,53 mètres), la Citroën C4 X est née de la même plate-forme eCMP que la C4. Les différences stylistiques et pratiques sont toutefois marquées.

L'élément distinctif de la C4 X est l'arrière, où l'on trouve une lunette arrière très inclinée et une nouvelle forme de hayon et de feux à LED. L'avant et les côtés (ainsi que l'empattement de 2,67 mètres) sont essentiellement identiques à ceux de la C4 déjà sur le marché.

Une nouvelle conception qui se traduit par des avantages concrets, comme un volume de chargement en hausse, passé à 510 litres (contre 380 litres sur la C4), la largeur maximale du compartiment atteignant 1079 mm.

Aucun changement, en revanche, dans l'équipement de l'habitacle. À bord, nous retrouvons toujours le combiné d'instruments entièrement numérique et l'écran central de 10 pouces, tandis que les sièges Advanced Comfort (également disponibles avec fonction de chauffage et programmes de massage) présentent un rembourrage supplémentaire de 15 mm pour améliorer encore le confort de conduite.

Côté moteur, la version électrique baptisée e-C4 X se compose de la même batterie de 50 kWh et du même moteur électrique monté à l'avant de 136 ch et 260 Nm que l'e-C4 et la Peugeot e-2008. Selon les chiffres officiels, la Citroën passe de 0 à 100 km/h en 9,7 secondes, a une vitesse maximale de 150 km/h et une autonomie de 360 km en cycle WLTP.

En utilisant le chargeur embarqué de 7,4 kW, la batterie peut être entièrement chargée en 7,5 heures, mais l'utilisation du chargeur triphasé de 11 kW (disponible en option) réduit ce temps à 5 heures. En outre, si vous connectez la voiture à un poste de courant continu de 100 kW, vous pouvez passer de 5 à 80 % de charge en 30 minutes environ.

La Citroën C4 X sera également vendue sur certains marchés d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique. Selon le marché, plusieurs motorisations essence et diesel seront proposées :

essence PureTech 100 Stop & Start Euro 6.4, boîte manuelle 6 vitesses

essence PureTech 130 Stop & Start Euro 6.4, boîte automatique EAT8

essence PureTech 130 Euro 6.1, boîte automatique EAT8 (Moyen-Orient, Afrique et marchés internationaux uniquement)

diesel Blue HDi 130 Stop & Start Euro 6.4 boite automatique EAT8

Les prix sont encore inconnus. Mais pour se faire une idée, il suffit de regarder la liste des prix de la C4. La version électrique débute à 35 300 euros et il est probable que l'e-C4 X aura un prix de départ plus élevé.

En revanche, les prix des versions essence et diesel ont un prix de départ inférieur et devraient débuter aux alentours de 25 000 euros.