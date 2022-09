Les voitures électriques sont lourdes, coûteuses et ont une autonomie (relativement) faible. Et si tout évolue très vite, ces éléments restent les plus gros freins au passage à l'électrique.

Citroën en est également conscient, puisqu'il s'est hissé au rang d'innovateur au sein de la galaxie Stellantis et s'est engagé dans une voie claire de mobilité zéro émission : peu de fioritures, beaucoup de style, peu de dépenses pour beaucoup de rendement.

La première déclinaison était purement urbaine avec l'Ami. Le moment est venu de montrer le concept d'un futur B-SUV, le All-e, l'électrique pour tous. Oui, en bref, la Citroën Oli.

B-SUV léger et modulaire

4,20 mètres de voiture dans une carrosserie qui fait de l'aspect pratique de la construction, du faible coût, de l'autonomie et de l'attention portée à l'environnement ses chevaux de bataille. Oui, car, comme pour l'Ami, on a veillé à créer un véhicule qui puisse réutiliser en miroir divers éléments de la carrosserie : le pare-chocs - avant et arrière - pour donner un exemple, ou en même temps les phares, pour citer un deuxième élément.

Toutefois, cela ne suffit pas pour atteindre l'objectif de 1000 kilogrammes que cette voiture s'est fixé. Tout ce qui est superflu doit être éliminé, et les concepts de construction de la voiture doivent également être optimisés : les fenêtres sont incurvées de manière à laisser passer la lumière - et donc la chaleur - afin de réduire l'utilisation de la climatisation.

De même, le petit pare-brise a été conçu pour que l'air, passant par une fente dans le capot, s'élève au-dessus du toit afin d'améliorer l'efficacité aérodynamique.

L'infodivertissement ? Un smartphone !

L'habitacle - d'un rouge criard - vise également l'efficacité énergétique : plancher en carton pressé et recyclé, quatre sièges composés de trois éléments - et non 41 comme un siège de voiture classique. Le tableau de bord ne comporte pas d'imposants moniteurs et/ou systèmes d'infodivertissement, juste d'un volet où l'on peut insérer son smartphone.

L'objectif est de transformer les fonctions de notre appareil de poche en hub pour la voiture. D'un autre côté, comme l'a dit Citroën,"pourquoi faire un logiciel d'infodivertissement pour les voitures alors que les smartphones ont une ou deux générations d'avance ?".

En parlant de carton recyclé et de matériaux pressés, la zone du capot avant cache un petit coffre, mais le capot lui-même est fait de ces matériaux. Et si quelqu'un avait des doutes sur sa solidité, il devrait savoir que le chef de projet Oli a réussi à se tenir debout dessus sans aucun problème. À l'arrière, en revanche, il est intéressant de noter le design de type camionnette avec un toit et une vitre coulissante.

Objectif 400 km

Si l'objectif de 1000 kilogrammes peut donc être atteint de cette manière, le deuxième objectif doit également être souligné : la faible consommation. L'Oli, ou plutôt ce prototype en marche, a le même moteur que la Citroën e-C4, et est équipé d'une batterie de 40 kWh. Si l'on considère que l'objectif affiché est d'offrir une autonomie de 400 kilomètres, la conséquence purement mathématique est que cette voiture peut consommer en moyenne 10 kWh/100 kilomètres.

Comment ? En plus du faible poids, en limitant la vitesse maximale à 110 km/h. Pour Citroën, en effet, la mobilité du futur passe par des vitesses plus faibles. Le connecteur de charge - d'ailleurs - est situé à l'avant, dissimulé par le nouveau logo de Citroën.

Une carte de visite technologique que l'on retrouve également dans les technologies Vehicle to Grid et Vehicle to Load dont il est équipé, et qui permet de recharger des objets voire une maison grâce à la batterie.

Le prix ? On ne le sait pas encore, mais l'un des objectifs de l'Oli est de maintenir sa valeur résiduelle garantie très élevée. C'est l'idée que se fait Citroën de la mobilité du futur. Qu'en pensez-vous ?