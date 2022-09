À l'heure où l'avènement de la voiture électrique commence à redéfinir le design des voitures pour atteindre toujours plus d'efficience, retour sur un concept dévoilé en 1986 et dont le physique serait très bien allé à une voiture à zéro émission : la Citroën Éole.

D'ailleurs rien que son nom, qui fait référence dans la mythologie grecque à celui qui régissait les vents, pourrait faire référence aux mobilités douces. Mais au milieu des années 1980, l'électrique n'est pas à l'ordre du jour, et cette drôle d'étude de style apparue pour le première fois au salon de Genève, est belle et bien basée sur un modèle thermique. Plus précisément la Citroën CX.

De Cx il en est justement question sur ce concept au lignes fluides qui semble avoir été sculpté pour opposer le moins de résistance possible en roulant. Et effectivement, le concept réduit le coefficient de traînée de la voiture d'origine, presque de moitié, en descendant à 0,19. Pour arriver à un tel résultat, la carrosserie a été entièrement remaniée par rapport à la CX, même si on reconnaît la chute de toit à l'arrière.

Les roues sont carénées afin de laisser le moins possible l'air s'engouffrer et freiner la voitures. Et pour tourner alors ? Les panneaux de carrosserie, montés sur vérins, se bougent pour laisser la roue tourner. Même le dessous de la voiture a été caréné. On notera aussi les poignées de portes affleurantes, que l'on trouve de plus en plus sur nos voitures modernes.

À l'intérieur de ce galet roulant, c'est l'impression d'espace qui prédomine, notamment grâce aux immenses surfaces vitrées. Des vitres qui peuvent s'obscurcir en fonction de la lumière ! Par ailleurs, l'habitacle qui est une invitation à voyager s'articule autour de la console centrale à la pointe de la technologie : on y trouvait un PC, une console de jeux, un lecteur CD...

Pour ce qui est de la mécanique, le concept reprenait le moteur de la CX GTI, un quatre cylindres 2,5 litres développant 138 chevaux. Citroën a profité de ce modèle pour développer et tester ses dernières avancées en terme de suspensions hydropneumatiques : sans roulis, la voiture s'abaissait avec la vitesse.

Dernier point, et pas des moindres : la conception de ce concept Citroën Éole n'a pris que quelques semaines. Et comment ? Grâce à l'informatique. C'est d'ailleurs le premier concept-car à profiter d'une conception entière sur ordinateur ! En combinant la base de la berline CX et la conception par ordinateur, cela a permis d'utiliser moins de maquettes et de passer plus rapidement de l'idée, à la réalité !