Savez-vous quelle est la première Lamborghini de l'histoire ? Probablement oui, car nous l'avons déjà mentionné plusieurs fois sur Motor1.com, il s'agit de la 350 GT. Avant elle, cependant, un concept avec des phares escamotables avait anticipé ses lignes.

Produit en un seul exemplaire, le concept Lamborghini 350 GTV a été présenté en 1963 au Salon de l'automobile de Turin.

Lignes lisses

Nous sommes à Turin début novembre, précisément en 1963. Au salon de l'automobile de Turin, parmi les nombreuses voitures italiennes exposées, il y en a une qui n'a jamais été vue, d'une marque qui venait de naître : Automobili Lamborghini.

Un grand coupé 4 places aux lignes arrondies, avec des phares escamotables, de grandes fenêtres et un énorme V12 atmosphérique sous le capot, conçu par l'ingénieur de Livourne Bizzarrini et capable de développer 270 ch et 325 Nm de couple à 8000 tr/min.

Un groupe moteur entièrement nouveau qui, selon certains chiffres officiels de l'époque, aurait été capable de produire jusqu'à 400 ch. Dans l'idée de l'entrepreneur, en effet, la voiture ne devait pas être une voiture de sport extrême, mais plutôt un coupé grand tourisme destiné aux voyages.

Le design extérieur et intérieur, quant à lui, est l'œuvre de Franco Scaglione, le célèbre designer Alfa Romeo de l'époque, l'homme derrière la Giulietta Sprint.

Pendant les jours du Salon, contre toute attente, elle n'a pas rencontré le succès espéré par le président et fondateur de la marque de l'époque, Ferruccio Lamborghini. Un fait qui n'a toutefois pas fait perdre son enthousiasme à l'entrepreneur bolonais. De retour dans son pays, en effet, il continue à développer la voiture de série, celle-là même qui, quelques années plus tard, fera ses débuts officiels sous le nom de 350 GT.

La voiture de combat

C'est précisément ce grand coupé qui est à l'origine de la querelle historique entre Lamborghini et Enzo Ferrari. L'histoire nous apprend en effet qu'à l'époque, l'entrepreneur bolonais, fabricant de tracteurs, conduisait quotidiennement une Ferrari 250.

Il s'agissait probablement d'un exemplaire malchanceux ou mal né, car il se plaignait de quelques problèmes mécaniques récurrents, comme une étrange vibration de l'embrayage qui se transmettait au différentiel arrière.

Enzo Ferrari, ne croyant pas à cette histoire, a, sans le savoir, jeté le gant à l'homme qui, dans les années suivantes, allait créer l'un des plus grands concurrents du Cavallino italien. Le reste est bien sûr de l'histoire.