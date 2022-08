De toute son histoire, Citroën n'a jamais commercialisé de supercar ou de GT. Il a pourtant tenté de le faire en 2001, lorsqu'il a présenté à Genève le concept Osée qu'il a imaginé avec Pininfarina. La Citroën Osée n'a jamais été produite en série, et le prototype dévoilé en 2008 au Mondial de l'Automobile de Paris n'a pas non plus engendré de GT digne de ce nom.

L'homme derrière ce projet

Pour comprendre le projet GTbyCitroën, il faut d'abord s'intéresser à Takumi Yamamoto. Ce designer japonais a étudié à l'université de Tokyo (Tokyo Zokei Art University) et à l'université de Coventry avant de rejoindre le studio UST (1996-2000) puis le groupe PSA de 2001 à 2012. Il a d'abord travaillé dans le studio Carrières-sous-Poissy avant d'intégrer en 2006 les équipes en charge du design chez Citroën.

Il était très proche du studio Polyphony Digital et de son président Kazunori Yamauchi, le papa du jeu vidéo Gran Turismo. Ensemble, ils souhaitaient développer une GT badgée Citroën qui allait être intégrée au jeu Gran Turismo 5 Prologue. Ce n'est que bien plus tard que Citroën a pris connaissance de ce projet, car pour ajouter cette sportive dans le jeu vidéo, il fallait obtenir l'autorisation de la marque.

En décembre 2007, les joueurs japonais pouvaient donc conduire cette Citroën GT sortie sur Playstation 3 et qui allait se retrouver plus tard dans Gran Turismo 5 (sorti en novembre 2010).

Du pain béni pour Citroën

Cette création a tapé dans l'œil de Citroën, à tel point qu'il décida de créer un prototype roulant. La société Estech a été chargée de donner vie la GT, mais elle devait faire vite car l'ouverture du Mondial de l'automobile de Paris était prévue dans à peine quelques mois. En seulement huit mois, l'affaire était pliée, et la GTbyCitroen pouvait fièrement s'exposer au salon parisien. C'était pour ainsi dire, l'attraction principale de cette édition.

Elle mesure 4,960 m de long, 2,080 m de large et 1,090 m de haut. Contrairement au modèle virtuel motorisé par quatre moteurs produisant 789 ch et alimentés par une pile à combustible, Citroën a placé un V8 car il était incapable de transposer la motorisation de la voiture virtuelle au monde réel. Pour se fournir, il s'est adressé à Ford qui a accepté de lui fournir le moteur V8 5,4 litres de la Ford GT. Il ne produisait pas la même puissance que la voiture du jeu, la GTbyCitroen réelle ne se contentera que de 640 ch. Notez que cette version thermique a par la suite été intégrée au jeu, mais elle ne produisait plus que 500 ch.

Nous avons longtemps cru que ce concept allait être produit, même en série très limitée. Mais le constructeur français en a décidé autrement, et la GTbyCitroen n'a jamais été produite ni vendue à quelques (très) riches clients. Á cette époque, la presse automobile estimait que la sportive à la française pouvait être assemblée à quelques dizaines d'exemplaires et vendue à 1 ou 2 millions d'euros.

La GTbyCitroen a intégré la réserve du Conservatoire Citroën. Elle ne restera qu'un doux souvenir dans la tête des personnes qui ont croisé sa route lors des quelques sorties effectuées sur route ouverte à Paris et à Londres notamment.