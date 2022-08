En passant en revue les concepts oubliés du passé, il est étrange de voir combien de prototypes ont été réalisés avec des conceptions innovantes et des solutions audacieuses. Aujourd'hui, avouons-le, tout est davantage axé sur la production et, dans une large mesure, le courage dont les fabricants faisaient preuve autrefois a été mis de côté.

Parmi les concepts les plus futuristes, figure certainement l'Opel GT2, présentée en 1975 à l'IAA, le salon de l'automobile de Francfort. Aujourd'hui, ses solutions peuvent sembler dépassées, bien sûr, mais pour l'époque, elles étaient vraiment innovantes. Voyons pourquoi.

Un coupé pour tous

La GT2 a été l'une des reines du salon de cette année-là grâce à son système populaire de portes coulissantes sur rails et, plus généralement, grâce à son design futuriste. Curieusement, Opel avait mis l'accent sur l'accessibilité de la GT2 lors de sa présentation. En d'autres termes, le modèle serait économique en termes de consommation de carburant, et donc de coûts de fonctionnement. Mais la crise du carburant de 1973 est passée par-là.

Un aérodynamisme élevé était déjà considéré comme le principal facteur permettant d'atteindre cette efficacité, ce qui explique le design cunéiforme du coupé. Grâce aux surfaces lisses, le Cx du modèle n'était que de 0,32.

La Manta avec des portes coulissantes

La plate-forme de construction de la GT2 était celle de la célèbre Manta. Le moteur était un quatre cylindres de 1,9 litre. La mécanique mise à part, le détail le plus frappant du concept était les portes montées sur rails. Aujourd'hui, nous sommes habitués à les voir adoptés par les monospaces - les rares qui restent - mais pour l'époque, cette solution a fait sensation. Les portes, qui s'ouvrent grâce à un bouton situé sur les rétroviseurs, ont été poussées vers l'arrière de la carrosserie, offrant ainsi un grand angle d'entrée.

Dans l'habitacle, se trouvaient des sièges ultramodernes et le tableau de bord, composé de modules entièrement remplaçables, a également attiré l'attention un affichage numérique. Il est dommage qu'il n'ait pas été produit : il aurait pu devenir un objet culte et de collection aujourd'hui.

Opel nous a habitués à des concepts innovants et toujours bien pensés : cinq ans avant la GT2, elle avait déjà présenté un concept de coupé qui voulait conquérir l'Amérique, l'Experimental GT. En 1995, cependant, il est remonté sur scène pour faire de l'aérodynamisme le point fort du monospace G90.