D'abord exclusive à l'univers premium, la mode du SUV coupé s'est maintenant démocratisée chez de nombreux constructeurs généralistes avec plusieurs modèles présentés ces dernières années. Mais à l'inverse des constructeurs premium, il s'agit plutôt de modèles plus petits, de segment C et avec une longueur qui oscille autour de 4,50 mètres.

C'est le Renault Arkana qui est arrivé en premier chez les généralistes, suivi quelques mois plus tard par la Peugeot 408 et, depuis quelques jours, par la Citroën C4 X. Si l'Arkana est un véritable SUV, la Citroën et la Peugeot sont davantage des berlines "SUV-isées" avec une hauteur de caisse surélevée et une ligne de toit fuyante. Et en attendant de prendre en main les 408 et C4 X, nous les avons comparés en statique face à leur plus féroce rival.

L'extérieur

Comme énoncé ci-dessus, les Renault Arkana, Peugeot 408 et Citroën C4 X font partie du segment des SUV de taille moyenne avec des longueurs respectives de 4,57, 4,69 et 4,60 mètres. L'Arkana est donc le modèle le plus court des trois, mais, nous allons le voir, sans être pour autant moins habitable. Nous y reviendrons plus tard.

Renault Arkana Peugeot 408 Citroen C4 X

En termes de hauteur, l'Arkana est de nouveau en tête avec 1,57 mètre, tandis que la 408 s'arrête à 1,48 et la C4 X à 1,53. Peugeot n'a ajouté que 2 cm en hauteur par rapport à la 308, tandis que son "cousin" Citroën n'a même pas touché à la hauteur par rapport à une C4 qui est déjà, avouons-le, pas mal surélevée.

Leurs proportions sont conformes à l'univers des SUV coupés, même si les 408 et C4 X s'inscrivent davantage dans le segment des fastbacks en raison de leur hauteur inférieure à celle de l'Arkana.

Longueur Largeur Hauteur Empattement Renault Arkana 4,57 1,82 1,57 2,72 Peugeot 408 4,69 1,80 1,48 2,79 Citroën C4 X 4,60 1,80 1,53 2,67

L'intérieur

Malgré leur chute de pavillon plus prononcés, nos trois protagonistes dépassent largement les 500 litres de contenance : 518 litres pour la Renault Arkana, 536 pour la Peugeot 408 et 510 pour la Citroen C4 X. Des valeurs de petites voitures familiales en somme.

Renault Arkana Citroen C4 X Peugeot 408

En ce qui concerne le design intérieur, on retrouve globalement la même disposition et les même technologies avec des écrans d'instrumentation et d'info-divertissement.

Volume du coffre Instrumentation Info-divertissement Renault Arkana 513 litres 10 pouces 9,3 pouces Peugeot 408 535 litres 10 pouces 10 pouces Citroën C4 X 510 litres 10 pouces 10 pouces

Les motorisations

En ce qui concerne les groupes motopropulseurs, les Renault Arkana, Peugeot 408 et Citroën C4 X adoptent des politiques différentes. L'Arkana est disponible en version micro-hybride ou full hybrid, la 408 en revanche reste assez classique avec de l'essence classique et une version hybride rechargeable, auxquelles s'ajoutera à l'avenir une version électrique.

Essence Micro-hybride Hybride PHEV Électrique Renault Arkana 1.3 140 ch 1.6 145 ch Peugeot 408 1.2 130 ch 1.6 180 ch 1.6 225 ch 136 ch Citroën C4 X 1.2 100 ch 1.2 130 ch 136 ch

Pour la Citroën C4 X, c'est tout ou rien : essence ou électrique. Le C4 X est basé sur la plateforme CMP de l'ancien du groupe PSA, tandis que sa cousine technique repose sur la plateforme EMP2 de la 308 qui lui permet d'accueillir un groupe motopropulseur hybride.

Citroen C4 X Renault Arkana Peugeot 408

Prix

La Renault Arkana est le seul des trois modèles déjà sur le marché, avec des prix débutant à 32 800 euros pour la version hybride. La Peugeot 408 arrivera en 2023 et son prix devrait débuter aux alentours de 31 000 euros aussi, tandis que la Citroën X, qui arrivera dans les mêmes eaux, devrait se situer autour des 26 000 euros en prix de départ.