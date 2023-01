La Nissan GT-R est peut-être ancienne mais elle en a encore sous le pied ! Deux éditions spéciales réservés au marché japonais ont été révélés au Tokyo Auto Salon, nommées Nissan GT-R Premium edition T-spec et Nissan GT-R NISMO Special edition. Plusieurs éléments ont été mis à jour.

C'est à l'avant que les différences sont les plus visibles. Les lignes de la calandre sont plus droites et apportent une certaine géométrie. Nissan promet également des progrès côté performance, tandis que des ajustements ont été faits pour offrir plus de confort et réduire le bruit et les vibrations.

Nissan GT-R Premium edition T-spec

Sur la Premium edition T-spec, Nissan annonce une suspension spécialement réglée et des freins à disque en carbone, qui devraient apporter plus de douceur dans le comportement. Cette Nissan GT-R conserve le V6 biturbo de 570 chevaux présent sur l'essentiel de la gamme.

Nissan NISMO Special edition

L'édition spéciale de la GT-R voit son aérodynamique affinée, avec un capot moteur en carbone jamais vu jusque-là, avec des prises d'air NACA. Nissan a aussi ajouté un différentiel mécanique à glissement limité à la transmission avant et permet plus de latitude dans les réglages de suspension. Nissan assure qu'il s'agit de "la GT-R la plus performante de tous les temps."

Cette Nissan GT-R inédite gagne aussi des sièges baquets exclusifs Recaro à dossier en carbone, et des pièces de moteur raffinées sur les segments de pistons, les bielles et le vilebrequin avec la répartition des masses en tête. Ce V6 partagé avec la Nismo "classique" développe 600 chevaux.

Les modèles 2024 de la Nissan GT-R seront proposées sur le marché japonais au printemps, et les déclinaisons NISMO, la division sportive du constructeur, cet été. Ne vous attendez-pas à les voir en Europe puisque la GT-R n'est plus proposée sur le Vieux Continent en raison des normes liées aux volume sonore des véhicules.