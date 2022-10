Le Salon de l'automobile de Paris 2022, prévu du 17 au 23 octobre, compte également Pininfarina parmi ses exposants. L'entreprise turinoise s'est occupé trois des modèles à zéro émission, à savoir les SUV vietnamiens VinFast VF 8 et VF 9 et l'innovant SUV à hydrogène NamX HUV.

Les SUV du futur

Le HUV est le fruit d'une collaboration avec NamX, une alliance technologique franco-marocain qui vise à créer des solutions de mobilité basées sur l'hydrogène vert. Le SUV est équipé d'un réservoir principal et de six capsules d'hydrogène qui peuvent être retirées en 30 secondes seulement, pour une autonomie estimée à 800 km.

Ce modèle sera lancé en 2025 et sera disponible en version 300 ch en propulsion et en version GTH 550 ch avec quatre roues motrices. Les prix seront compris entre 65 000 et 95 000 euros selon l'équipement choisi.

NamX HUV

Plus intéressants encore, les SUV de VinFast, une marque née à Hanoi, au Vietnam, en 2017, qui arrivera en Europe dans les prochains mois. Présentées pour la première fois au Salon de l'automobile de Los Angeles 2021, les VF 8 et VF 9 offrent un style personnel et audacieux pour tenter de séduire le public du Vieux Continent.

VinFast VF 8 VinFast VF 9

La 8 a des dimensions plus compactes (bien qu'elle mesure toujours environ 4,75 mètres). Le VF 9, quant à lui, mesure 5,2 mètres et semble presque conçu pour plaire à un public nord-américain et chinois, plus exigeant.

Les deux modèles offrent une technologie de pointe avec un écran central de 15,6 pouces, un minimum de boutons physiques, une conduite autonome de niveau 2 et des fonctions de massage.