Il y a un peu plus d’un mois, Jeep présentait les premières photos officielles de son nouveau modèle, un petit SUV urbain 100 % électrique au nom évocateur : l’Avenger. Il marque l’entrée dans la nouvelle ère du tout électrique, chez Jeep, dans les années à venir.

Jeep annonce aujourd’hui que l’Avenger fera sa première sortie officielle lors du Mondial de l’Automobile de Paris qui aura lieu à la Porte de Versailles du 17 au 23 octobre prochain. Il sera dévoilé à la presse et au public lors d’une conférence de presse animée par Christian Meunier, CEO de Jeep, le lundi 17. Les précommandes de la version de lancement seront disponibles immédiatement après la fin de la conférence.

Le stand Jeep sera entièrement dédié au nouvel Avenger. Selon Jeep, "le stand affiche un look énergique vibrant et dynamique avec une mise en scène faite de rochers". Ce nouveau SUV est censé offrir toutes les capacités d’un Jeep tout en étant adapté au marché européen pouvant délivrer selon la marque 400 kilomètres d’autonomie. Jeep annonce que dans son Avenger, beaucoup d’espace pour les passagers et les bagages seront disponibles dans un intérieur moderne et techniquement avancé.

"La nouvelle Jeep Avenger est le fer de lance de l'introduction d'une gamme de toutes nouvelles Jeep 100 % électriques en Europe. Lors de son introduction au Mondial de l'Automobile de Paris, nous montrerons pourquoi il s'agit d'une excellente alternative aux acteurs actuels du segment. La Jeep Avenger est une étape importante dans nos plans de croissance sur des marchés européens clés, comme la France, et sur notre chemin pour devenir la première marque de SUV zéro émission au monde"

Si toute la gamme Jeep est d’ores et déjà proposé dans une version électrifiée en Europe, l’Avenger sera la première voiture 100 % électrique de la marque. D’ici 2025, Jeep introduira quatre nouveaux véhicules 100 % électriques dans sa gamme.

Deux d’entre eux ont déjà été révélés, le Jeep Recon et le Wagoneer"S, qui seront des SUV de taille moyenne, plus gros donc que l’Avenger. Une première étape avant que toute la gamme soit 100 % électrique en Europe en 2030.

Pour ceux qui voudraient suivre la présentation du dernier née de la famille Jeep, voici le lien de la conférence de presse à suivre en direct le 17 octobre sur YouTube : https://youtu.be/pBTLajp-1pQ