Alors que Polestar peut désormais vendre en France, grâce au règlement du contentieux que la marque avait avec DS, voici que la gamme s'élargit par le haut avec le troisième et nouveau modèle : ma Polestar 3 !

Il s'agit ici d'un SUV high-tech qui développe 489 chevaux. Minimum. Après des mois d'attente, la Polestar 3 est révélée dans sa version définitive, se montrant malgré tout très proche du concept Precept et fait la part belle à une foule de solutions conçues pour porter le divertissement et, surtout, la sécurité à un niveau supérieur.

Les premiers exemplaires arriveront également en France à partir de fin 2023 avec des prix haut-de-gamme : comptez autour de 90 000 euros.

Imposant mais aérodynamique

Comme mentionné, le design de la Polestar 3 est fortement inspiré du concept Precept présenté en 2020 sous forme numérique au salon de l'automobile de Genève (quand il se tenait encore en Suisse). Le SUV présente des lignes douces qui dissimulent presque ses dimensions imposantes. En effet, le modèle mesure 4,90 mètres de long, 2,12 mètres de large (rétroviseurs compris), 1,61 mètre de haut et a un empattement de 2,99 mètres.

La Polestar 3 associe une posture musclée à un raffinement aérodynamique, comme on peut le voir avec les ailerons montés sur le capot et le spoiler intégré au toit. La partie avant conserve l'esprit de famille avec les autres modèles Polestar, tandis que l'arrière offre de nouvelles formes, avec un phare horizontal qui renforce l'impression de largeur de la voiture.

5 radars,5 caméras extérieures et 12 capteurs à ultrasons

La technologie est l'un des aspects cruciaux de la Polestar 3. Sur le SUV scandinave, on trouve le NVIDIA DRIVE, une sorte de "cerveau" d'intelligence artificielle développé par le géant de la haute technologie qui gère toutes les données provenant des capteurs et des caméras des différents systèmes d'aide à la conduite.

Le système d'infodivertissement avec un écran de 14,5 pouces, quant à lui, est dérivé du Snapdragon Digital Chassis, une plateforme numérique connectée au cloud qui permet des expériences de divertissement de nouvelle génération, des graphiques en ultra-haute résolution, une connectivité constante et un système audio de haute qualité (composé de pas moins de 25 haut-parleurs de Bowers & Wilkins).

Sans oublier que le système d'exploitation Android a été co-développé avec Google et qu'il s'agit d'une évolution de celui qui équipe déjà la Polestar 2.

Pour les dispositifs de sécurité, Polestar s'est appuyé sur des fournisseurs de premier plan tels que Zenseact, Luminar et Smart Eye. Il existe de nombreux capteurs dans l'habitacle qui sont capables de détecter les mouvements d'un millimètre d'enfants ou d'animaux accidentellement oubliés dans le véhicule. Si la voiture détecte leur présence, elle peut activer automatiquement la climatisation pour réduire le risque de coup de chaleur ou d'hypothermie.

Au total, la Polestar 3 dispose de cinq modules radar, de cinq caméras extérieures et de 12 capteurs à ultrasons qui sont également conçus pour des mises à niveau futures et une conduite entièrement autonome.

En outre, deux autres caméras surveillent les yeux du conducteur, la voiture étant capable d'émettre un message sonore ou visuel si vous êtes distrait et vous trouvez dans une situation potentiellement dangereuse. Même, si le conducteur n'intervient pas, la voiture elle-même freine automatiquement.

Jusqu'à 610 km d'autonomie

La Polestar est proposée dans une configuration à transmission intégrale avec deux moteurs électriques et deux niveaux de puissance. La version de base délivre 489 ch et 840 Nm, tandis que celle équipée du Performance Pack affiche 517 ch et 910 Nm. Dans les deux cas, la vitesse maximale est de 210 km/h, tandis que l'accélération de 0 à 100 km/h est de 5 secondes pour la première et de 4,7 secondes pour la seconde.

La batterie est de 111 kWh avec une architecture de 400 Volts, peut être rechargée jusqu'à 250 kW en courant continu et, selon les estimations de l'entreprise, permet une autonomie allant jusqu'à 610 km dans la variante de 489 ch. Sans doute un peu moins avec la version la plus puissante. En outre, la voiture prend en charge la recharge bidirectionnelle et peut donc "céder" une partie de son énergie au réseau électrique ou à d'autres équipements.

De série, la Polestar dispose d'une suspension pneumatique, d'un toit en verre panoramique, d'un éclairage extérieur et intérieur à LED et de jantes en alliage de 21 pouces. Le Pack Plus et le Pack Pilot (qui dispose également de la technologie LiDAR) comprennent divers systèmes d'aide à la conduite, tandis que le Pack Performance ajoute un réglage spécifique de la suspension, des jantes en alliage de 22 pouces et des détails de couleur Swedish Gold.

Le SUV électrique sera construit à partir de mi-2023 à Chengdu, en Chine, tandis qu'à partir de mi-2024, l'assemblage des premières unités commencera à l'usine de Ridgeville, en Caroline du Sud.