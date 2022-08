Volvo a dévoilé la deuxième génération du XC90 il y a plus de huit ans et l'on peut dire que ce SUV de luxe de taille moyenne vieillit plutôt très bien. Il a toujours l'air relativement récent, même s'il existe depuis un certain temps, à une époque où pratiquement tous ses rivaux ont adopté des modèles de nouvelle génération.

Mais la suite se prépare en coulisses et la semaine dernière, nous en avons eu un bon aperçu à travers des images de brevets. Ces dernières ont permis d'imaginer de manière très réaliste ce à quoi ressemblera le futur grand SUV de la firme suédoise.

D'apparence assez familière, le XC90 semble être le modèle purement électrique à en juger par la calandre fermée. Le style extérieur global ne sera pas très différent et devrait comporter quelques éléments de design Polestar. Des poignées de porte affleurantes et une nouvelle version des feux arrière verticaux traditionnels de Volvo sont prévus pour le nouveau modèle.

Volvo a déclaré que le véhicule de nouvelle génération aura un nom réel plutôt qu'une désignation alphanumérique. La marque appartenant à Geely a déclaré que la première lettre sera une voyelle, et certains rapports affirment déjà que le XC90 sera rebaptisé Embla. Cependant, un récent dépôt de marque montre que les Suédois ont pris des mesures légales pour enregistrer EXC90.

Peut-être que le nouveau nom enregistré sera utilisé pour le modèle actuel, car Volvo prévoit de poursuivre la production. Il est même en train de subir un lifting, qui pourrait s'accompagner d'un dérivé purement électrique qui s'appellerait EXC90. Cependant, rien n'est officiel à ce stade et ce ne sont que des spéculations de notre part pour tenter de déchiffrer le mystère.

Volvo EXC90 - Images de brevet

En attendant, de nouvelles images de brevet montrent une bonne partie de l'intérieur, bien qu'il manque quelques pièces. Les rayons latéraux du volant suggèrent qu'il intégrera des boutons tactiles capacitifs, tandis que la console centrale "flottante" offre un grand espace de rangement sous l'accoudoir.

Il convient de noter que le XC90/Embla de nouvelle génération ne sera qu'un SUV phare temporaire, car Volvo prépare un XC100 de grande taille (qui portera un nom différent) qui devrait s'inspirer du concept Recharge de 2021. Il sera lui aussi électrique, conformément à l'ambition de la société d'abandonner complètement les moteurs à combustion d'ici la fin de la décennie. Volvo a été l'un des premiers constructeurs automobiles à annoncer son intention de retirer progressivement les moteurs à combustion interne pour se consacrer entièrement aux véhicules électriques.