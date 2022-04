Le Volvo VESC a 50 ans cette année. Concept né en 1972, il a fait ses débuts au salon de l'automobile de Genève cette année-là, impressionnant le public par ses caractéristiques de sécurité innovantes.

De couleur orange, ressemblant presque à une voiture destinée aux crash-tests, elle avait la forme carrée typique des voitures des années 1970 mais avec un intérieur raffiné, des sièges en cuir ressemblant à des fauteuils et un tableau de bord souple.

Sécurité scandinave

La Volvo VESC était l'un des premiers prototypes du programme révolutionnaire de tests de sécurité de la compagnie, lancé en 1969, qui, quelques années plus tard, testerait toutes les idées technologiques novatrices qui, à partir des années 1980, se retrouveraient dans les voitures de série telles que la 240 Polar.

Sa forme a laissé le public sans voix, du moins au début. L'avant, bien que carré, présentait une surface verticale légèrement oblique, ce qui permettait à la fois un aérodynamisme inhabituel pour l'époque et une légère protection des piétons en cas de collision. Le pare-chocs en caoutchouc était monté sur des bras télescopiques spéciaux et pouvait se rétracter, absorbant ainsi la majeure partie de l'énergie de l'impact.

Le moteur était équipé d'un nouveau système d'injection électronique capable de couper immédiatement l'alimentation en carburant en cas d'accident. Les freins, quant à eux, étaient équipés d'une pompe spéciale qui empêchait le blocage en cas de freinage brusque, c'est un système précurseur de ce qui deviendra plus tard l'ABS.

À l'intérieur, à côté des grands sièges en cuir, se trouvait une évolution technologique des premières ceintures de sécurité de l'histoire, peut-être la plus importante innovation en matière de sécurité introduite dans l'industrie automobile à ce jour. La Volvo VESC, en effet, était équipée de ceintures de sécurité avant électroniques, dites semi-passives, qui s'attachaient automatiquement au démarrage du moteur et se rétractaient automatiquement lorsque le conducteur coupait le moteur voiture.

Ce concept innovant comportait également des airbags pour le conducteur et le passager avant, ainsi que des airbags pour le passager arrière intégrés pour la première fois dans le pavillon. Les appuie-tête de sécurité sont également nouveaux et équipent les sièges arrière, les sièges avant étant intégrés au dossier et se déployant automatiquement en cas d'accident.

Barres anti-rapprochement

Le châssis, déjà exceptionnellement rigide, avait été entièrement redessiné, sans oublier les fameuses barres latérales anti-rapprochement, un système innovant pour l'époque qui offrait une meilleure protection contre les chocs.

Le réservoir de carburant a également été monté en position centrale sous la deuxième rangée de sièges pour servir de protection contre les chocs pour les occupants. Le toit a également été renforcé avec un type d'acier spécial, et les tests ont montré qu'il pouvait résister à une chute d'une hauteur de 2,40 mètres, avec seulement une légère bosse de 7,5 cm.

Les tests effectués par la société, avec de petites collisions à des vitesses allant jusqu'à 16 km/h, n'ont pas provoqué de déformation permanente de la carrosserie de la Volvo VESC, grâce aux pare-chocs télescopiques déjà mentionnés.

Outre l'innovant système de freinage antiblocage, précurseur de l'ABS, la voiture était également équipée d'un précurseur des systèmes modernes d'aide à la conduite ADAS : une caméra de recul avec moniteur à tube cathodique qui rendait les manœuvres de stationnement plus faciles et plus sûres.

Enfin, il y avait également un système d'alerte acoustique de recul, similaire à celui que l'on trouve sur les camions et totalement nouveau pour l'époque. A l'arrière, il y avait aussi un essuie-glace avec une buse de lavage, tout comme celui des feux avant, qui étaient également capables de se régler en fonction de la hauteur de la voiture.

Entre science-fiction et innovation

De nombreuses caractéristiques de sécurité du VESC étaient peut-être trop visionnaires, donnant l'impression qu'il s'agissait d'un véhicule de science-fiction. Mais dès 1974, certaines de ces innovations sont devenues une nouvelle norme sur la Volvo 240. Les normes de sécurité innovantes de la voiture ont même été confirmées de manière remarquable par l'agence américaine de sécurité routière NHTSA, qui a utilisé le long break, produit jusqu'en 1993, comme référence dans les crash-tests pour tous ses dispositifs de sécurité.

Pour ne citer que quelques exemples, la Volvo 240 elle-même pouvait être commandée avec une couleur extérieure facilement reconnaissable et recommandée par les experts en sécurité routière, très similaire à l'orange de la Volvo VESC, qui a également inspiré les grands pare-chocs en plastique et en caoutchouc de la voiture familiale.

Respect de l'environnement

Mais les innovations technologiques de la Volvo VESC ne se limitent pas aux dispositifs de sécurité. Göteborg a également veillé aux caractéristiques écologiques du moteur. En fait, la VESC a été la première voiture au monde à être équipée d'une soupape EGR de première génération pour la recirculation des gaz d'échappement, un dispositif qui a été commercialisé sur la Volvo 240, en particulier sur les modèles destinés au marché californien, qui comportait également le tout premier exemple de convertisseur catalytique.

La Volvo VESC et la première génération de la Volvo 240, qui a servi d'exemple aux futurs modèles Volvo, peuvent encore être admirées aujourd'hui dans le musée de la société à Göteborg.