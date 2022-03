Entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, l'automobile a connu une période où les voitures avaient des lignes très distinctives. Citons par exemple les Renault Avantime et Vel Satis, l'Opel Signum, la Seat Toledo et, quelques années plus tard, l'étrange Nissan Cube. Les lignes de la Vel Satis et de la Toledo ont inspiré un concept étrange : la Mazda MS-X.

Acronyme de Multipurpose Sedan Experimental (berline expérimentale polyvalente), elle combinait les formes d'un monospace, d'une berline et d'une compacte tricorps. Le résultat était sans précédent, avec la fiabilité typique de la marque japonaise, mais avec des lignes difficiles à reproduire pour une production en série.

La genèse

La Mazda MS-X a fait ses débuts au salon de l'automobile de Francfort en 1997. La situation était difficile à certains égards, notamment en ce qui concerne la reconnaissance du public, étant donné qu'elle faisait ses débuts aux côtés de certains des modèles qui allaient écrire l'histoire de l'automobile dans les années suivantes (pensez à la Smart Fortwo, au Land Rover Freelander, à la Porsche 911 Type 996 et à la Volkswagen Golf IV).

Un intérieur unique

Aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître à Mazda pour cet étrange concept, c'est l'audace de l'intérieur, jamais vu sur une voiture de série. Cela s'applique à la fois au style et à la fonctionnalité.

Lorsque vous démarrez la voiture, par exemple, le panneau au design minimaliste émerge du tableau de bord avec de magnifiques instruments analogiques flanqués de deux écrans multimédia, avec même la prise en charge des cartes de navigation (rappelez-vous que nous sommes en 1997) et une carte à puce à la place de la clé standard. Une clé de démarrage qui rappelle vaguement le système qui sera introduit seulement quatre ans plus tard sur la deuxième génération de Renault Laguna.

Étrangement, l'extrême modularité de l'intérieur, qui est censée être l'un des aspects les plus forts de la voiture, n'a pratiquement pas été photographiée par la société au cours de toutes ces années. De même pour le coffre, dont il n'existe pas une seule photo sur internet. Toutes les informations photographiques qui nous sont parvenues concernent les luxueux sièges, dont quatre sont individuels et chacun avec de nombreux réglages possibles.

La MS-X était le dernier concept aussi audacieux de Mazda. Les années suivantes, l'entreprise d'Hiroshima a moins osé, jusqu'en 2009 où Ikuo Maeda, l'auteur de l'actuel Kodo Design, est devenu chef du design, très apprécié par tous les fans de la marque.