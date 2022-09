Fin février 2020, dans les rédactions du monde entier, la question qui est sur toutes les lèvres : "Est-ce qu'on va au salon de l'automobile de Genève ou pas ?". À deux jours de l'échéance, la réponse tombe : non, tout est annulé en raison de l'apparition de la pandémie de Covid. Rendez-vous donc en 2021, en espérant avoir plus de chance.

Nous savons tous comment cela s'est passé, avec des événements mondiaux sans cesse annulés et le GIMS (acronyme de Geneva International Motor Show) est de nouveau reporté à l'année suivante. Et puis tant qu'à faire, avec les variants, 2022 aussi est annulé. 2023 semblait être la bonne année pour la reprise, avec communiqué et dates officielles. Le 18 août, cependant, une nouvelle annonce officielle est arrivée : le Salon de l'automobile de Genève 2023 n'aura pas lieu. Ou plutôt si, mais ce ne sera pas à Genève. Quoi ??

Au lieu de la Suisse, tout sera déplacé au Qatar, plus précisément à Doha (la capitale) dans une toute nouvelle période pour l'(ancien) événement suisse : le mois de novembre. Un déplacement de près de 4700 km à vol d'oiseau (un hypothétique trajet en voiture couvrirait quelque 5900 km) qui peut sembler absurde à certains, mais qui, à y regarder de plus près, peut se justifier.

Risques et opportunités

En ces temps incertains, de nombreuses marques ne sont pas en mesure de s'engager à participer à un salon en Europe en hiver. "Après avoir pesé tous les éléments, il est devenu clair pour la fondation que le Salon de l'auto 2023 ne pourra pas avoir lieu à Genève comme prévu", a déclaré Sandro Mesquita, CEO du Gims, lors de la conférence de presse au cours de laquelle l'annulation du Salon de l'auto 2023 a été annoncée.

Une situation qui s'est encore compliquée depuis la pandémie, avec la crise des puces, le manque de matières premières et la guerre en Ukraine qui enfoncent les clous sur le cercueil des salons automobiles, qui sont liés à des formats dépassés et tentent de repenser à la fois le type d'événement et le lieu, en se concentrant davantage sur des endroits exotiques qui sont "différents" des villes classiques comme Genève et ailleurs.

Il y a aussi certainement l'aspiration du Qatar à devenir de plus en plus central pour les événements de résonance mondiale - l'émirat accueillera la Coupe du Monde 2022 prévue du 21 novembre au 17 décembre 2022.

Le programme

Lors de la conférence d'aujourd'hui, les organisateurs n'ont pas parlé de dates - on sait seulement que le GIMS de Doha aura lieu en novembre 2023 - et n'ont pas non plus détaillé ce qui peut être vu et surtout fait. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une exposition classique de nouveautés, dans les murs du Centre de conventions et d'expositions de Doha, accompagnée - comme c'est de plus en plus souvent le cas - de la possibilité de faire des essais en personne.

À ce stade, le Qatar peut mettre sur la table une scène fascinante telle que le circuit de Lusail, qui a été pendant des années le théâtre du MotoGP et qui est inclus dans le calendrier 2021 de la Formule 1, en attendant de revenir en 2023.

Voici donc une autre raison pour laquelle le déménagement de Genève au Moyen-Orient pourrait profiter au Salon : les espaces et les opportunités que la ville suisse ne possède pas.