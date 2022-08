Pas du tout. Pas même pour 2023. Après trois arrêts, le Salon de l'automobile de Genève n'aura même pas lieu l'année prochaine, alors que les organisateurs avaient déjà annoncé les dates. Le GIMS (Geneva International Motor Show) devait initialement se dérouler en deux éditions, du 14 au 19 février 2023 à Genève et en novembre à Doha, au Qatar. Finalement, cette édition ne se déroulera qu'à Doha.

L'arrêt dû à l'économie, la géopolitique et la pandémie

A l'origine, souligne Maurice Turrettini, président de la Fondation du Salon international de l'automobile à Genève, il y a "les incertitudes qui pèsent sur l'économie et la géopolitique mondiale, ainsi que les risques liés à l'évolution de la pandémie". C'est précisément pour cette raison, explique Turettini dans une note, que l'organisation "a décidé de se concentrer exclusivement sur la planification de l'événement à Doha en 2023".

Diaspora des constructeurs automobiles

"Nous avons travaillé dur et fait tout notre possible pour que le Gims puisse avoir lieu à la fois à Genève et à Doha en 2023. En ces temps incertains", note Sandro Mesquita, CEO du Salon suisse de l'automobile, "de nombreux constructeurs ne peuvent s'engager à participer à un salon automobile en Europe en hiver. Après avoir pesé tous les éléments, il est apparu clairement à la Fondation que le Salon de l'auto ne pourrait pas avoir lieu à Genève comme prévu. Nous regrettons d'avoir dû annuler cette édition".

Ce sont les organisateurs eux-mêmes, début avril, qui ont annoncé dans un post Facebook que l'édition 2023 aurait lieu, indiquant même les dates (l'événement devait se dérouler plus tôt que les traditionnels jours des éditions pré-pandémiques). Aujourd'hui, les organisateurs annulent également l'édition de l'année prochaine.