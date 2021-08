Cette année et l'an dernier, le Salon de Genève est resté les portes fermées en raison de la pandémie de coronavirus. L'évènement helvétique n'est pas mort pour autant, il reviendra très prochainement, du 19 au 27 février 2022.

Parallèlement, nous avons appris que le Salon de Genève ne se tiendra plus forcément à Genève, mais aussi au Qatar ! En effet, c'est ce qu'ont annoncé les organisateurs du GIMS (Geneva International Motor Show) lors d'une conférence de presse tenue au Doha Exhibition & Convention Center (DECC). Son nom, le Qatar Geneva International Motor Show. La première édition de ce spin-off se tiendra à l'autonome 2022 ou 2023 (les dates définitives seront confirmées dans les semaines à venir), il aura lieu tous les deux ans.

"En accord avec la stratégie nationale, Qatar National Vision 2030, nous développons notre offre touristique afin de positionner le Qatar comme une destination de premier plan dans le monde et de garantir que les visiteurs puissent profiter du meilleur de ce que le Qatar a à offrir", a commenté le directeur du groupe Qatar Airways et secrétaire général de Qatar Tourism, Monsieur Akbar Al Baker.

Le but du Qatar Tourism est de rendre cet évènement incontournable au Moyen-Orient. Ils souhaitent également le positionner à l'échelle internationale en attirant les constructeurs et les amateurs de voitures du monde entier. On imagine déjà les fabricants de supercars et d'hypercars se bousculer au portillon pour réserver leur stand, d'autant plus qu'une bonne partie de leurs clients est du Moyen-Orient.