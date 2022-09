Le remplaçant électrique du Volvo XC90 arrive bientôt. Dans une vidéo d'annonce, Jim Rowan, PDG de Volvo, a confirmé le nom du nouveau SUV et sa date de lancement. Il s'agira du EX90, qui sera dévoilé dans son intégralité le 9 novembre 2022. Mais comme il s'agit d'une Volvo, il y a un peu plus que cela.

Dans cette première annonce officielle, Volvo donne un aperçu de certaines des technologies de sécurité qui seront de série sur le EX90. Il s'agit d'un ensemble de caméras, de capteurs, de lasers et de logiciels qui surveillent à la fois l'environnement extérieur et le conducteur.

"Tous les Volvo EX90 seront équipés d'un bouclier de sécurité invisible, une combinaison unique des dernières technologies, alimentée par la compréhension de l'environnement extérieur de la voiture et de l'état du conducteur à l'intérieur", a déclaré M. Rowen.

Ce concept de compréhension se décompose en deux domaines. À l'extérieur, le EX90 utilisera un système Lidar avancé ainsi que 16 capteurs à ultrasons, huit caméras et cinq radars pour surveiller l'environnement. Le logiciel interne de Volvo réunit tous ces éléments, et le constructeur affirme qu'il s'agit de l'un des systèmes les plus avancés du marché. Il est capable de détecter des éléments non réfléchissants comme un pneu sur la route à 120 mètres et des piétons à 250 mètres, tout en roulant à 120 km/h.

Le deuxième domaine concerne l'intérieur, et c'est peut-être là que la compréhension prend un sens très différent. Davantage de capteurs et de caméras sont braqués sur le conducteur, surveillant ses yeux et sa prise du volant, mais il ne s'agit pas seulement d'une double vérification pour s'assurer que les yeux sont sur la route. Volvo utilise son propre logiciel pour évaluer la conscience générale du conducteur et, si les choses ne sont pas normales, le système alerte le conducteur. Si le système détermine que le conducteur ne réagit pas, il arrêtera le EX90 et appellera à l'aide.

Galerie: Volvo EXC90 - Images de brevet

5 Photos

Des images de brevet ont été découvertes plus tôt dans l'année, offrant un aperçu du style de l'EX90. Il ne devrait pas trop s'éloigner de la formule familière du XC90, même s'il reposera sur une nouvelle plateforme spécialement conçue à cet effet. Nous espérons en savoir plus sur le EX90 dans les semaines qui précèdent sa présentation le 9 novembre.