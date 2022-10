Créer une marque et produire des voitures n'est pas commun, et pour cause, il est très difficile (voire impossible) de partir de zéro et de dominer le monde avec des modèles qui quelques années avant étaient complètement inconnus sur la scène internationale. Il faut de l'argent, beaucoup d'argent, mais pas seulement.

C'est pourquoi, 10 constructeurs automobiles français se sont réunis pour créer une association, l’A.C.A.P.S (Association des Constructeurs Automobiles de Petite

Série) afin de "partager les expériences, mutualiser des techniques de

production ou des solutions technologiques, et agir ensemble pour mieux communiquer".

Six d'entre eux seront présents au Mondial de Paris qui ouvrira ses portes le 17 octobre prochain. Réunis dans un seul et même stand, ces constructeurs méconnus du grand public exposeront plusieurs modèles dont la Beltoise BT01, un modèle produit par la société Beltoise eTechnology fondée par Julien Beltoise.

Suivez toute l'actualité sur le Mondial de l'Auto

Beltoise BT01 Pantore Vakog

La GT française a une motorisation 100% électrique et développe 400 ch. Elle est capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et de filer à une vitesse maximale de 210 km/h. Vous ne la verrez certainement pas sur la route car elle est destinée à la compétition automobile ou aux stages de pilote sur circuit.

Le stand de l'A.C.A.P.S mettra également à l'honneur la Pantore Vakog, ou encore, la Genty Akylone forte de 1200 ch grâce à son moteur V8 bi-turbo. Genty Automobiles présentera à Paris le premier prototype roulant de son hypercar ainsi que deux maquettes à l’échelle 1/8ème.

Et ce n'est pas tout ! Devalliet fera le déplacement avec sa Mugello, KGM Technology présentera sa voiture de sport électrique Erc140, et Raffer montrera sa TB02.

Récapitulatif des voitures françaises de petite série présentes dans le stand de l’A.C.A.P.S :