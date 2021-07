Voici un concept-car que l'on pourrait caractériser d'assez "étonnant" compte tenu du fait qu'il vient de chez Pininfarina. Il n'empêche que l'entreprise italienne nous a habitués au grand écart tout au long de ses 90 années d'existence, en nous gratifiant des plus belles Ferrari, mais aussi de modèles un peu plus originaux dans leur style, comme la Nissan Cube ou encore la Bolloré Bluecar.

Le concept que la société italienne nous présente aujourd'hui est appelé Teorema et mesure 5,40 mètres de long pour 1,40 mètre de haut. Il a été développé sous la forme d'un monospace aux lignes plus ou moins épurées. Il est doté d'une section arrière amovible permettant son accès, ainsi que d'un habitacle comprenant cinq places assises. Le poste de conduite se situe en position centrale à l'avant du véhicule.

Comme vous pouvez le constater sur les quelques rendus 3D à disposition, l'essentiel du travail de ce concept est concentré autour du bien-être à bord et des technologies embarquées. Les occupants du véhicule peuvent profiter d'informations diffusées via la technologie de réalité augmentée proposée par l'entreprise WayRay. Ainsi, des informations sur le paysage environnant, la météo ou encore le trafic, sont affichées en temps réel sur le pare-brise.

Si l'accent a été mis sur l'espace et le bien-être à bord, c'est qu'évidemment ce concept-car mise aussi sur des technologies permettant d'évoluer en totale autonomie. Ainsi, trois modes de conduite sont proposés : Autonomy Mode, Drive Mode et Rest Mode. Le premier correspond au système de conduite autonome qui permet ainsi aux occupants d'être libérés de toute contrainte liée à la conduite. Selon Pininfarina, il s'agit d'un "espace social dans lequel les gens peuvent se déplacer".

Le Drive Mode connecte les occupants du véhicule les uns aux autres, tandis que le Rest Mode transforme l'habitacle en un espace de socialisation. Comme vous pouvez ainsi le constater, nous sommes assez éloignés du concept de la voiture en elle-même, mais plutôt de l'objet roulant en tant que tel, où le principal objectif sera de rallier un point A à un point B sans encombre.

"Pininfarina a toujours regardé vers l'avenir en utilisant les concept-cars comme des outils d'innovation pour tracer la voie et introduire de nouvelles visions en termes de convivialité et de technologie dans l'industrie automobile", explique Kevin Rice, le directeur de la création chez Pininfarina. "Teorema, en particulier, souhaite redonner aux gens le plaisir de vivre la voiture, de conduire et de voyager, sans les frustrations de l'augmentation des embouteillages et autres compromis, tout en intégrant l'IA, la 5G et les dernières technologies pour conduire les passagers vers de nouvelles expériences incroyables le long du voyage".