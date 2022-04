Après les présentations, Kia dévoile les tarifs ainsi que les équipements de la deuxième génération de son Niro. En France, le Kia Niro débute à partir de 31 790 € avec le moteur 1.6 GDi de 141 ch et en finition Motion. Les prix grimpent jusqu'à 45 590 € pour le Niro EV, la version 100% électrique équipée d'un moteur de 150 kW, soit 204 ch, et en finition Premium : version la plus soignée et la mieux équipée que vous puissiez vous offrir.

Toutes les versions du Niro sont électrifiées. Les clients ont le choix entre le 1,6 GDi HEV de 141 ch, ou bien, une version de 183 ch hybride rechargeable affichée à partir de 37 990 €.

Kia Niro Motion

De série, et en finition Motion, le Niro est équipé de l'aide au maintien dans la file, de l'assistance active à la conduite dans les embouteillages, de la caméra de recul, de capteurs de stationnement arrière, de la climatisation automatique bi-zone, du combiné d'instrumentation numérique avec écran de 4,2", d'un écran tactile de 8" compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, de feux de jour à LED, de jantes de 16", d'un régulateur de vitesse adaptatif, d'un système de freinage d'urgence autonome, de rétroviseurs extérieurs chauffants et électriques ainsi que de la reconnaissance des panneaux de limitation.

Kia Niro Active

Vous devrez passer à la finition Active pour ajouter l'accès et le démarrage mains libres, du capteur de pluie, de l'assistance active à la conduite sur autoroute, de capteurs de stationnement avant, d'un écran tactile de 10,25", de palettes au volant, de rails de toit et de projecteurs antibrouillard avant à LED. Dans cette finition, et en option vous pourrez également ajouter la peinture métallisée ou nacrée, du montant arrière contrasté et du Pack Confort (siège conducteur à réglage électrique, hayon électrique et chargeur smartphone à induction).

Kia Niro Premium

En finition Premium, et en plus de tous les équipements précédemment cités, le Kia Niro reçoit un combiné d'instrumentation de 10,25" et 100% digital, du hayon électrique à ouverture mains libres, de jantes 18", de projecteurs avant Full LED, d'une sellerie cuir artificiel, de sièges avant chauffants, de vitres et lunette arrière surteintées, d'un volant chauffant et d'un siège conducteur à réglage électrique.

Dans cette finition haut de gamme, le Niro peut recevoir le Pack Harman Kardon et du Pack DriveWise (assistance au stationnement, système anti-collision, système de détection de trafic arrière, avertissement de sécurité de sortie du véhicule).

Les prix