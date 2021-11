Après les teasers, Kia présente officiellement la nouvelle génération de son Niro. Comme vous pouvez le voir à travers ces images, il n'a plus rien à voir avec son prédécesseur et s'inspire beaucoup des derniers modèles de la marque, à commencer par le Sportage et l'électrique Kia EV6.

Mais, en fouillant dans les archives de Kia, on se rend compte que le Niro découle du concept HabaNiro dévoilé en 2019. La ressemblance est flagrante, que ce soit à l'avant comme à l'arrière, en passant par cette custode d'une couleur différente du reste de la carrosserie.

Dans l'habitacle, la marque a opéré une montée en gamme assez remarquable. Là encore, le Niro copie son grand frère, le Sportage, mais il existe quelques différences comme la forme du volant. Cette nouveauté fait place à des boutons tactiles disposés sous l'écran central. On notera également la présence d'un environnement numérique caractérisé par deux écrans situés l'un à côté de l'autre.

Dans son communiqué, Kia explique que le pavillon de toit de sa nouveauté est fabriqué à partir de papier peint recyclé, tandis que les sièges sont constitués de Tencel obtenu à partir de feuilles d'eucalyptus. Enfin, la peinture des panneaux de porte ne contient pas de polluants tels que le benzène.

Hélas, si Kia a levé le voile sur le nouveau Niro, il ne détaille pas ses spécificités techniques. Nous savons toutefois qu'il sera disponible avec des motorisations hybride, hybride rechargeable et électrique. Les versions hybrides seront équipées du "Greenzone Drive Mode" qui permet au véhicule de passer automatiquement en mode électrique à l'approche des zones fréquentées (quartiers résidentiels, hôpitaux, écoles, etc.).

Le nouveau Kia Niro sera commercialisé dès l'année prochaine. Pour l'heure, nous ne connaissons pas encore ses prix.