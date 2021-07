Sur nos routes depuis un peu plus de trois ans, la Kia Ceed, disponible en berline, en break et en shooting brake, s'offre une petite cure de jouvence pour célébrer le milieu de sa carrière. Comme vous pouvez le constater via les photos à disposition, si vous n'êtes pas familié avec la gamme, vous ne verrez peut-être pas de gros changements par rapport à la version précédente.

Pourtant, il y a bien eu plusieurs retouches, notamment au niveau du logo, avec l'arrivée de la nouvelle signature de la marque sur l'embase du capot. La Ceed arbore également une nouvelle interprétation de la calandre "tiger nose" pour lui donner un côté encore plus dynamique qu'auparavant. Les versions PHEV du modèle se reconnaîtront par la présence d'une calandre fermée. De dos, le dessin des feux de la berline a été modifié pour adopter une signature à LED façon nid-d’abeilles. La Ceed restylée reçoit un nuancier de treize teintes, dont quatre nouvelles : Bronze Usiné, Citron Splash, Gris Acier Yucca et Vert Expérience.

Passons désormais à l'intérieur avec quelques changements assez significatifs, et notamment une nouvelle présentation des menus au niveau de l'écran tactile de 10,25 pouces. Les aérateurs qui entourent ce même écran ont aussi été redessinés. Face au conducteur, une dalle numérique de 12,3 pouces personnalisable fait désormais office d’instrumentation. Le nouveau logo de la marque fait aussi son apparition au centre du volant.

Sous le capot en revanche, rien de nouveau sous le soleil, puisque la gamme de moteurs est reconduite. Les puissances vont toujours de 100 à 204 chevaux, tandis que les blocs 1,5 litre T-GDi de 160 chevaux et 1,6 CRDi de 136 chevaux ont le droit à une hybridation légère. Il y a toujours de l'hybride rechargeable, mais encore et toujours réservé à la version break pour une puissance cumulée de 141 chevaux. La Kia XCeed profite aussi de cette motorisation, mais elle n'est pas encore concernée par le restylage.

La Kia Ceed a le droit à une multitude d'équipements, de série ou non, en fonction des finitions. Dans le désordre, la Kia Ceed restylée peut bénéficier des sièges avec mémoire de réglage électrique, des assises avant chauffantes et ventilées et d'une banquette arrière chauffante. Concernant les technologies embarquées, la Ceed se dote de la connexion à Apple CarPlay et Android Auto est disponible sans fil dès le système d’info-divertissement d’entrée de gamme reposant sur un écran de 8 pouces.

Au rayon de la sécurité, c'est bien simple, il y a quasiment tout, avec le détecteur d’angle mort actif qui replace le véhicule dans sa voie en cas de besoin, l’alerte de vigilance, le freinage automatique d'urgence avec détection des piétons et des cyclistes, la commutation automatique des feux de route, le régulateur de vitesse adaptatif ou encore l’aide active au maintien dans la voie.

La Kia Ceed restylée est fabriquée au sein de l’usine de Zilina, en Slovaquie, et sa production débutera au mois d’août prochain. La commercialisation commencera pour le dernier trimestre 2021 à des prix qui n'ont pas encore été indiqués pour le marché français, mais qui devraient rester semblables à ceux que nous connaissons actuellement.