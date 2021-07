Il y a environ un mois, Kia a présenté la cinquième génération du Sportage. Aujourd'hui, le crossover compact est de retour pour révéler toutes ses spécifications techniques. Gardez à l'esprit que nous avons affaire à la version mondiale avec un empattement plus long, car les marchés européens auront un modèle à empattement plus court.

Cette version mesure 4660 millimètres de long, 1865 mm de large, et 1660 mm de haut, avec un empattement de 2755 mm. Selon Kia, ces proportions et son architecture confèrent au crossover compact un meilleur espace pour la tête et les jambes. Son volume de chargement est aussi meilleur avec pas moins de 637 litres.

Galerie: 2022 Kia Sportage

22 Photos

En ce qui concerne les moteurs, on trouve un bloc essence 1,6 litre turbocompressé développant 180 chevaux et 265 Newton-mètres de couple. Il est associé à une boîte manuelle à six rapports ou à une boîte automatique à double embrayage à sept rapports.

Si vous préférez toujours le moteur diesel, Kia peut livrer le Sportage avec un nouveau moteur de 2,0 litres produisant 186 chevaux et 417 Nm. En optant pour le diesel, vous ne pourrez pas passer vos propres vitesses, car ce moteur fonctionne exclusivement avec une boîte automatique à huit rapports.

D'autres variantes essence et diesel sont prévues, de même que des versions hybrides et hybrides rechargeables dotées d'un système appelé E-Handling. Kia indique qu'il communiquera les détails de la gamme complète de moteurs à l'approche du lancement du Sportage. Il va sans dire que les groupes motopropulseurs électrifiés seront similaires, sinon identiques, à ceux proposés dans le Hyundai Tucson.

Le tout nouveau crossover est doté d'un mode Terrain comprenant les modes Drive, Comfort, Eco, Sport et Smart qui permettent de modifier les réglages du véhicule en fonction du type de terrain, y compris la boue, le sable et la neige. Kia a également ajouté une nouvelle suspension à commande électronique avec contrôle de l'amortissement en temps réel travaillant harmonieusement avec le système AWD à commande électronique pour un apport de puissance optimal.

Une autre première pour le Sportage est le niveau de finition X-Line pour refléter les autres modèles de la gamme déjà offerts dans cette spécification, y compris le plus grand Sorento. Il s'agit essentiellement d'un pack visuel tout-terrain qui donne au crossover une apparence légèrement plus baroudeur. Les clients peuvent également opter pour le modèle GT-Line pour un style plus sportif.

Les acheteurs auront le choix entre une variété de jantes en alliage, de 17 pouces à 19 pouces, disponibles dans différents designs, couleurs et finitions. À l'intérieur, l'habitacle accueillera deux écrans de 12 pouces - un tableau de bord entièrement numérique et l'écran tactile de l'infodivertissement. Le Sportage bénéficie également d'un cadran de transmission shift-by-wire plus compact pour la boîte automatique et peut être équipé d'un système audio Harman Kardon.

Le nouveau Sportage sera mis en vente dans le monde entier plus tard cette année.