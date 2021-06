Comme prévu, la cinquième génération du Kia Sportage fait ses débuts. Après les teasers, photos et vidéos espions de ces derniers mois, la marque sud-coréenne a dévoilé les formes définitives de son SUV qui sera commercialisé en fin d'année 2021.

Pour l'heure, Kia ne communique que sur le design extérieur et intérieur. Pour en savoir plus sur les motorisations, il faudra encore attendre un peu.

Un tout nouveau look

Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce nouveau Sportage ne ressemble à aucune autre voiture de la gamme du constructeur. Ce look rompt les liens avec le passé et s'inscrit dans la nouvelle orientation stylistique de Kia, baptisée "Opposites United", inaugurée avec l'EV6 électrique. Il s'agit d'une interprétation moderne du "nez de tigre" caractéristique.

Le changement est si radical que l'entreprise a rebaptisé la partie frontale "Digital Tiger Face". Par rapport à la génération précédente, la calandre en nid d'abeille est devenue beaucoup plus grande, tandis que les phares sont des lignes verticales à LED.

Les côtés présentent des lignes nettes et massives. Le toit peut être choisi en noir, tandis que les jantes en alliage seront proposées avec différents dessins. L'arrière est également empreint d'une certaine sportivité grâce au spoiler proéminent, à la barre centrale de LED et au grand diffuseur avec embouts d'échappement intégrés.

Salon high-tech

Kia nous emmène également à l'intérieur de cet habitacle. Et là aussi c'est la révolution avec un nouveau tableau de bord qui intègre une instrumentation virtuelle et l'écran du système d'infodivertissement, le tout sous une même dalle de verre. Pour autant il reste quelques commandes physiques pour le système de climatisation automatique. La zone centrale du tunnel, qui abrite le sélecteur automatique de vitesse et la commande de gestion des modes de conduite, est également nouvelle.

Kia précise qu'il y aura différentes options pour la sellerie et les matériaux disponibles en fonction de la finition choisie. L'une d'entre elles sera appelée X-Line et disposera de sièges en cuir noir ou vert et de détails noirs aspect bois.

Ce qu'on peut attendre des moteurs

Bien qu'ils n'aient pas encore été officiellement annoncés, on peut s'attendre à une liste de moteurs partagée avec son cousin, le Hyundai Tucson.

Nous devrions donc voir retrouver des moteurs mild hybrid essence et diesel d'une puissance allant jusqu'à 180 ch, un hybride essence de 230 ch et un hybride rechargeable de 265 ch. Tous devraient être associés à une traction avant ou intégrale et à une transmission manuelle à 6 rapports ou automatique à double embrayage à 7 rapports.

Quoi qu'il en soit, la présence du groupe Hyundai-Kia devrait se renforcer au cours de l'année 2021. Après l'été, Genesis, la marque de luxe de Hyundai, fera ses débuts en Europe avec le fleuron G80 et le SUV GV80. Le crossover de taille moyenne GV70, la G70 Shooting Brake et trois autres modèles électriques (dont une G80 alimentée par batterie) arriveront également par la suite.

Genesis G70 Shooting Brake