Pour ses débuts en Europe, Genesis est prêt à passer aux choses sérieuses. Pour se rapprocher des goûts de ses nouveaux clients, la marque premium de Hyundai présente le G70 Shooting Brake, la version break sportif de la berline intermédiaire G70.

Le break sera en concurrence directe avec un segment notoirement difficile pour les marques non européennes, à savoir les voitures familiales haut de gamme. Le G70 sera confronté aux Mercedes Classe C Break, BMW Série 3 Touring et Audi A4 Avant. Pas une mince affaire !

L'accent sur la praticité et le luxe

Le Shooting Brake a les mêmes dimensions que la berline dont il est dérivé, mais dispose de 40 % de capacité supplémentaire dans le compartiment à bagages. La voiture mesure 4,69 m de long, 1,85 m de large, 1,40 m de haut et a un empattement de 2,84 m. Outre un coffre plus grand, il y a aussi la solution des sièges rabattables en mode 40:20:40.

Le look est vif et sportif avec les phares scindés en deux caractéristiques de tous les modèles Genesis. Qui rappelleraient presque ceux en marteau de Thor des Volvo. Les passages de roues sont généreux et peuvent accueillir des roues de 19 et 20 pouces. L'arrière intègre un spoiler sportif et deux tuyaux d'échappement ovales intégrés dans le pare-chocs. D'ailleurs, de loin, vous ne lui trouvez pas des airs du break Lexus IS Sport Cross ?

L'habitacle su veut luxueux avec une sellerie en cuir et des détails en aluminium brossé. L'instrumentation digitale est complète avec un tableau de bord virtuel et des graphiques configurables et un système d'infodivertissement avec écran tactile de 10,25".

Six autres modèles arrivent en Europe

Genesis n'a pas divulgué les prix et les options de moteur pour l'Europe. Le modèle présenté sur les photos est équipé d'un moteur 2.0 turbo essence de 252 ch et d'une transmission intégrale. Retse à savoir si V6 3.3 à propulsion et 365 ch est également prévu, ainsi que des moteurs diesel spécifiques ? Il n'est pas exclu que de l'hybridation légère soit également proposée.

La Genesis fera ses débuts au cours de l'été en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni et arrivera plus tard sur d'autres marchés européens. Dans un premier temps, le vaisseau amiral G80 et le SUV GV80 seront disponibles, tandis qu'à une date ultérieure, nous verrons la G70 en version berline et break. D'ici fin 2021, nous devrions également voir une G80 électrique et deux autres modèles à zéro émission.

Les noms de ces derniers n'ont pas encore été révélés, mais nous savons que l'un d'eux sera construit sur la plateforme E-GMP déjà utilisée pour la Hyundai Ioniq 5 et la Kia EV6. L'autre, en revanche, pourrait être une version électrique de la GV70.