Nous savions que Genesis allait revenir en Europe, mais nous ne savions pas quels modèles allaient être lancés en premier. Aujourd'hui, le retour de Genesis sur le vieux continent est plus limpide. Dès l'été 2021, les clients pourront acheter l'un des deux modèles suivants : G80 et GV80. Le premier est une berline, le second est un SUV.

Ces deux voitures ont dans leur ligne de mire les modèles des marques allemandes, à savoir, Audi, BMW et Mercedes-Benz. Les G80 et GV80 sont les concurrentes des Audi A6, BMW Série 5 et Mercedes-Benz Classe E. Mais aussi, des Audi Q7, BMW X5 et Mercedes-Benz GLE.

Genesis G80 (2021) Genesis GV80

Les Allemands sont bien établis en Europe, il sera d'autant plus difficile pour Genesis de les détrôner que les Européens semblent peu réceptifs aux marques premiums étrangères. Pourtant, Genesis veut pénétrer le marché européen en espérant avoir plus de succès que par le passé.

Genesis ne compte pas que sur deux modèles. Prochainement, le constructeur de luxe de Hyundai lancera en Europe et ailleurs dans le monde la G80 électrique dévoilée au salon de Shanghai 2021. Elle sera suivie par deux nouveautés électriques, dont une qui reposera certainement sur la plate-forme E-GMP du groupe Hyundai Motor et qui est déjà utilisée par les Hyundai Ioniq 5 et Kia EV6. En tout et pour tout, 6 Genesis seront lancées sur le marché européen au cours des 12 prochains mois.

Genesis G80 électrique

Le constructeur coréen ne mettra pas tout de suite les pieds en France. Les ventes débuteront d'abord en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni à l'été 2021. Les autres pays européens devront attendre.

Qui dit marque premium dit service premium. Pour toutes interventions, Genesis se chargera de récupérer le véhicule chez le client, de le réparer et de le retourner à son domicile. Le fabricant n'ouvrira d'ailleurs aucune concession, seulement des "Studio" à Munich, Londres et Zurich. Il sera aussi envisageable d'acheter sa voiture en ligne, dans tous les cas, chaque client sera accompagné par un référent présent à chaque étape.