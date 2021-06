C'est ce 8 juin 2021 que sera présenté en ligne la nouvelle génération du Kia Sportage, le SUV compact coréen cousin Hyundai Tucson, lequel a été renouvelé de fond en comble en septembre dernier. Et tout comme son cousin, le Sportage prépare sa révolution à tous points de vue, avec un style en rupture avec la génération actuelle, assaisonné de nombreuses nouvelles technologies et d'une gamme de moteurs de plus en plus électrifiés.

Il y a très peu d'infos précises jusqu'à présent et les photos officielles ne montrent que des parties de l'auto dans l'obscurité, qui nous permettent toutefois de noter quelques détails notables. Pour les plus impatiens, voici ce que l'on sait déjà de ce nouveau Kia Sportage !

Extérieur

Si le design de la Kia du futur a été anticipé par l'EV6, la première voiture 100% électrique de la firme coréenne, il ne faut pas s'attendre à trop de points communs entre le crossover zéro émission et le nouveau Sportage. En effet, le style de l'EV6 sera emprunté aux autres électriques de la gamme, tandis que les modèles thermiques plus classiques auront un design différent, même s'il devrait y avoir quelques similitudes.

L'avant, par exemple, devrait arborer la calandre en forme de nez de tigre redessinée, avec de part et d'autre de minces groupes de feux verticaux full-LED, probablement réservés aux seuls feux de jour. À l'arrière, en revanche, les blocs optiques auront un design en "C" avec la désormais classique ligne de feux centrale qui fait la jonction sur toute la largeur.

La ligne de toit ne semble pas s'attarder dans les formes de coupé, tellement tendance en ce moment, au bénéfice de la capacité de charge et de l'habitabilité. Des volumes qui pourraient augmenter, légèrement, grâce à la longueur qui devrait être d'environ 4,5 mètres (actuellement de 4,48).

Intérieur

C'est sans doute plus à l'intérieur que l'influence de l'EV6 se fera sentir : le tableau de bord sera en effet occupé par l'énorme écran incurvé d'instrumentation numérique et d'infodivertissement, qui retirera la grande majorité des boutons physiques, réduits au minimum et rassemblés dans un espace juste en dessous. Côté logiciel, on devrait retrouver des graphismes renouvelés, avec la possibilité de personnaliser les écrans, ainsi que les omniprésents Android Auto et Apple CarPlay.

Une forte digitalisation accompagnée d'un tout nouveau design pour le tunnel central, où l'on devrait trouver de nouveaux compartiments de rangement plus spacieux, ainsi que la plaque pour la recharge par induction du smartphone.

En ce qui concerne l'espace, comme nous l'avons écrit précédemment, il devrait y avoir plus de confort pour les occupants aux places arrières et un volume de chargement légèrement supérieur aux 439 litres de la génération actuelle.

Moteurs

Conçu pour le marché européen, le nouveau Kia Sportage devrait reprendre l'ensemble de la gamme de moteurs du Hyundai Tucson, à savoir des moteurs diesel essence, y compris mild hybrid, avec des puissances comprises entre 115 et 180 ch, ainsi qu'un hybride de 230 ch et un hybride rechargeable de 265 ch.

La traction peut être avant ou intégrale, selon le moteur choisi, avec une transmission manuelle à 6 vitesses ou automatique à double embrayage à 7 vitesses.

Technologie

Le régulateur de vitesse adaptatif, le maintien automatique sur la voie, le freinage d'urgence, la reconnaissance automatique des limites de vitesse et bien d'autres choses encore devraient faire partie de l'offre ADAS du nouveau Kia Sportage, reproposant également dans ce cas ce que nous avons déjà vu sur le Hyundai Tucson.