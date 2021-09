Vous avez comme une impression de déjà vu avec ce nouveau Sportage ? C'est normal, puisque sa version "mondiale" a été présentée au mois de juin dernier. Et comme en Europe, en matière d'automobile on ne fait rien comme les autres, Kia s'est attelé à proposer une nouvelle version de son Sportage destiné au marché européen, avec des caractéristiques susceptibles de plaire davantage à cette exigeante clientèle.

Le Kia Sportage partage la même plateforme N3 que le nouveau Hyundai Tucson. Il s'inscrit dans le segment C des SUV, un segment particulièrement concurrentiel avec la présence notamment du Peugeot 3008, du futur Renault Kadjar ou encore du Volkswagen Tiguan. Le Kia Sportage européen est plus court par rapport à celui proposé sur d'autres marchés. Néanmoins, il grandit par rapport au précédent opus avec trois centimètres de plus pour culminer à 4,52 mètres, tout en gagnant un centimètre en largeur (1,87 mètre), en hauteur (1,65 mètre) et en empattement (2,68 mètres).

En matière de design, comme vous pouvez le constater, c'est quasiment la même chose que le Sportage présenté il y a deux mois, du moins pour la face avant, avec des feux à LED façon boomerang, des phares matriciels en option et une imposante calandre façon nid-d'abeilles pour la finition GT-Line présentée en photo. À l'arrière, les changements sont plus flagrants avec une lunette plus inclinée et une poupe qui s'inspire de celle de la Kia EV6.

À l'intérieur, Kia continue sa marche en avant avec un ensemble qui a l'air beaucoup plus qualitatif. Comme le Kia EV6, le Sportage récupère la double dalle incurvée avec une instrumentation personnalisable selon les modes de conduite, qui proposent désormais un programme tout chemin (boue, neige et sable). Le second écran, qui commande l'info-divertissement et le système de climatisation, est entièrement tactile.

En matière d'habitabilité, le Kia Sportage bénéficie d'une contenance de 591 litres, mais la firme coréenne truande légèrement puisque cela comprend le double fonds de 132 litres dont l'utilité est somme toute assez relative. Il reste donc 459 litres de contenance "classique", soit assez largement en dessous d'un Peugeot 3008 par exemple, et ses 512 litres. La modularité comprend des dossiers arrière rabattables libérant ainsi un espace de chargement plat.

Le Kia Sportage reprend globalement l'offre de motorisations du Hyundai Tucson, des moteurs tous électrifiés, mais de manière différente. Uniquement disponible en traction, avec une boîte manuelle ou à double embrayage DCT, le quatre cylindres 1,6 litre essence T-GDi de 150 chevaux reçoit une micro-hybridation. Cette technologie se retrouve aussi sur le quatre cylindres diesel 1,6 litre CRDi de 136 chevaux, uniquement couplé à une boîte DCT, en traction ou transmission intégrale.

Le Sportage a aussi le droit à deux versions hybrides, avec un 1,6 litre essence de 180 chevaux et un moteur électrique de 60 chevaux qui transmet une puissance cumulée de 230 chevaux sur ses seules roues avant. Sa batterie de 1,49 kWh lui permet d'évoluer seulement quelques petits kilomètres en tout électrique. La seconde version, disponible en transmission intégrale, est une hybride rechargeable qui reprend le 1,6 litre essence, mais cumule 265 chevaux. Son moteur électrique de 91 chevaux peut propulser le Sportage pendant 56 kilomètres en tout électrique grâce à une batterie de 13,8 kWh.

Voiture moderne oblige, le Sportage fait, comme le Tucson, le plein de technologies. Nous retrouvons l'aide au maintien dans la file, les feux de route automatiques, la caméra de recul et à 360 degrés, le détecteur de fatigue, l'avertissement de sortie du véhicule, le freinage d'urgence autonome avec fonction croisement, l'anti-collision avec l'affichage et détection des angles morts, la reconnaissance des panneaux couplée au régulateur adaptatif, la conduite semi-autonome sur autoroute, la détection de trafic arrière avec fonction freinage ou encore l'assistance au stationnement à distance.

Concernant les prix, Kia n'a pas encore donné d'indication, ceux-ci seront communiqués au mois d'octobre. Ils devraient être calqués sur ceux de son cousin technique, le Hyundai Tucson, avec un prix de départ légèrement sous les 30 000 euros et un haut de gamme aux alentours de 50 000 euros. Les premières livraisons interviendront au début de l'année prochaine.