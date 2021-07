Le Renault Kadjar a grand besoin d'une refonte majeure, et nous l'avons déjà vu en cours de test. En effet, nos photographes ont à nouveau vu le prototype, mais cette fois-ci, il fait ses essais par temps chaud, contrairement au paysage enneigé que nous avions vue en avril en Suède.

Lancé en 2015, le Renault Kadjar de nouvelle génération devrait avoir un style plus affûté d'après les photos espion que vous voyez ici. Le style est légèrement plus "sportif" qu'auparavant avec des porte-à-faux plus courts, tandis qu'une similitude avec le Nissan Qashqai est apparente dans certains angles.

Galerie: Photos espion Renault Kadjar - Juillet 2021

11 Photos

Ce dernier point n'est pas vraiment surprenant puisque le Kadjar devrait utiliser la plateforme CMF-C du Qashqai. Cela étant dit, nous nous attendons à des motorisations mild-hybrid et plug-in hybrides dans le prochain Renault Kadjar, tandis qu'un modèle entièrement électrique pourrait arriver plus tard. Le moteur essence 1,3 litre turbocompressé de Renault pourrait être le moteur d'entrée de gamme, les variantes hybrides seront destinées aux versions haut de gamme.

Une autre chose à laquelle il faut s'attendre est l'absence de moteur diesel. Il se dit qu'aucun moteur diesel n'animera la prochaine génération du Renault Kadjar, tout comme dans le Qashqai. Mais bien sûr, rien n'est gravé dans le marbre à ce stade.

Pour en revenir au prototype, la face avant révèle un design à LED audacieux malgré la multitude d'habillages. La disposition est similaire à celle de la Megane eVision Concept que nous avons vue l'année dernière, mais dans une version atténuée par rapport au concept futuriste.

Aucune date n'a encore été fixée pour le prochain Renault Kadjar, mais nous nous attendons à ce qu'il fasse ses débuts à la fin de l'année ou, au plus tard, au début de l'année 2022. D'ici là, nous aurons d'autres photos du crossover français, avec on l'espère, des prototypes moins habillés que celui que nous vous présentons dans cet article.