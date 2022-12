Il y a dix ans, une conversation sur les voitures les plus rapides n'aurait pas mentionné une Kia tout droit sortie d'un showroom. Mais avec l'électrification, les temps ont déjà changé et nous sommes maintenant dans une ère où une Kia n'est pas vraiment loin derrière une Lamborghini en termes de vitesse en ligne droite.

Dans la dernière vidéo de Carwow, la Kia EV6 GT récemment lancée se mesure à une Lamborghini Aventador SVJ pour une compétition en ligne droite. Alors que l'on pourrait rire à l'idée qu'un humble crossover électrique, une Kia de surcroît, puisse se mesurer à un V12, vous seriez surpris d'apprendre que la voiture coréenne a en fait plus de couple que la supercar italienne.

La EV6 GT est propulsée par un ensemble de deux moteurs électriques, produisant jusqu'à 585 chevaux (430 kilowatts) et 740 Newton-mètres de couple. En comparaison, l'Aventador Super Veloce Jota produit plus de chevaux du V12 atmosphérique à 770 ch (566 kW) mais un peu moins de puissance de traction à 720 Nm. Les deux voitures sont à quatre roues motrices.

Il est à noter que la Kia est nettement plus lourde que la Lambo, mais cela n'a pas d'importance dès le départ. Dans la vidéo, on voit l'EV6 GT effectuer un bon lancement contre l'Aventador SVJ. La supercar bat quand même l'électrique, ce qui mérite un autre tour.

Pour le deuxième tour de drag race, Mat Watson est revenu avec une "Kia" d'apparence différente. Il s'agissait en fait d'une Audi RS E-Tron GT, qui a essayé de battre l'Aventador SVJ mais échoue de façon honorable.

Mais ce n'est pas la partie la plus surprenante. Alors que l'Aventador SVJ a parcouru le quart de mile en 10,9 secondes dans la vidéo, la RS E-Tron GT était juste derrière avec 11,2 secondes. Cependant, la Kia EV6 GT n'était pas non plus très loin derrière avec 11,9 secondes.

Donc oui, nous sommes à une époque où une Kia est seulement une seconde plus lente qu'une Lamborghini.