Le premier véhicule électrique dédié de Kia existe depuis 2021. Depuis, le modèle frère de la Hyundai Ioniq 5 s'est vendu à plus de 210 000 exemplaires. Cependant, l'EV6 bénéficie aujourd'hui d'une mise à jour pour rester compétitif dans un segment de plus en plus difficile.

La nouvelle EV6 semble revenir du futur avec des phares anguleux qui font écho à l'EV9. Kia présente le modèle standard et l'EV6 GT-Line, cette dernière étant dotée d'une barre lumineuse à l'avant. Les deux niveaux de finition sont dotés de nouveaux pare-chocs au design distinct, mais rien d'extraordinaire. Comme il s'agit d'un lifting, le profil n'a pas changé, mais de nouvelles jantes en alliage de 19 et 20 pouces sont proposées.

Bien que l'intérieur semble immédiatement familier, la nouvelle EV6 a un volant à trois branches différent et un cadre actualisé pour les deux écrans. Kia ajoute un système d'authentification des empreintes digitales, un affichage tête haute de 12,0 pouces et un rétroviseur numérique. Nous sommes heureux d'annoncer que le noir piano brillant qui courait le long de la console centrale semble avoir disparu avec le lifting.

Il y a aussi les changements invisibles. L'EV6 reçoit des airbags latéraux pour la deuxième rangée et des montants B plus épais pour une plus grande rigidité de la carrosserie. En outre, les moteurs électriques sont désormais plus silencieux et le confort de conduite a été amélioré grâce à une modification des amortisseurs. De plus, le moteur arrière est doté d'un matériau d'isolation acoustique supplémentaire. Les mises à jour automatiques s'étendent désormais au-delà du système de navigation, tandis qu'Android Auto et Apple CarPlay sans fil sont de série.

Kia abandonne l'ancienne batterie de 77,4 kilowatts-heure au profit d'un pack plus grand de 84 kilowatts-heure qui peut se recharger de 10 à 80 % en 18 minutes à 350 kilowatts. L'EV6 Long Range à propulsion arrière peut désormais parcourir 494 km au lieu de 475 km, selon la procédure d'essai locale.

La nouvelle EV6 sera mise en vente sur le marché local le mois prochain, et d'autres marchés suivront. Le modèle GT haut de gamme ne devrait pas tarder à arriver.