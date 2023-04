Les constructeurs automobiles débordent d’énergie pour réaliser de surprenantes opérations de communication, et Kia ne fait pas exception. A l’occasion de la semaine du design de Milan, en Italie, la marque coréenne a décidé de présenter un modèle un peu spécial de sa Kia EV6 !

"Brick To The Future", nom donné au projet, est une EV6 fabriquée exclusivement en briques LEGO pour montrer que l'avenir de la mobilité durable se construit "brique par brique". Tout un programme, et surtout, un résultat pour le moins amusant, qui a nécessité tout de même 350'000 briques LEGO et 800 heures de travail, révèle Kia.

Réalisée à l’échelle 1:1, cette création reprend donc les dimensions réelles du modèle électrique et est présentée aux visiteurs du salon milanais qui fait la part belle à l’automobile et au design au sens large. Elle prendra ensuite la direction du showroom Kia de Rome.

Quatre mois de travail

Commandé par Kia Italie, le travail a nécessité plus de 800 heures de travail de la part de BrickVision, une entreprise basée en Italie. BrickVision a été fondée par Riccardo Zangelmi, le premier et unique professionnel certifié LEGO d'Italie. Zangelmi a réussi à transformer sa passion d'enfant pour les briques LEGO en une entreprise prospère. Pour la EV6 "Brick To The Future", l'équipe de Zangelmi a passé tout de même quatre mois à travailler sur le projet et a même mis au point un système d'éclairage fonctionnel pour s'assurer que la personnalité lumineuse très distinctive de la EV6 reste visible sous tous les angles.

Lancée en 2021, l'EV6 est la première des 15 modèles entièrement électriques qui seront lancés par Kia à l'échelle mondiale d'ici 2027. Construit sur l'architecture E-GMP (Electric Global Modular Platform) de l'entreprise, l'EV6 sera bientôt rejoint par l'EV9, un SUV annoncé comme "futuriste", à trois rangées de sièges et développé avec la même technologie. Il offrira une motorisation entièrement électrique et de l'espace pour jusqu'à sept occupants.

L'ensemble du processus de construction a été documenté dans une vidéo que vous pouvez consulter en haut de cet article et qui illustre les différentes phases du projet, de la conception à l'exécution, jusqu'à la présentation.