Alors que le crossover compact se fait vieux, puisqu'il existe depuis 2017, une nouvelle génération a maintenant été officiellement confirmée. L'annonce a été faite discrètement dans un document lié aux résultats financiers de l'entreprise pour l'année fiscale se terminant le 31 mars 2024.

La seule autre information partagée par Mazda est que le modèle de troisième génération emploiera un groupe motopropulseur hybride développé en interne. La marque japonaise s'est abstenue de préciser s'il s'agira d'un hybride traditionnel ou d'un hybride rechargeable. Il convient de noter que la société a utilisé le savoir-faire de Toyota en matière d'hybrides pour certains modèles. En Chine, il y a un CX-50 avec les éléments électrifiés du Toyota RAV4. Dans le même document, Mazda indique qu'un CX-50 hybride est prévu pour d'autres marchés dans la seconde moitié de 2024.

Lorsque le CX-50 est sorti en 2022, certains se sont demandé si le CX-5 allait être retiré du marché. Mais il s'avère que les deux modèles coexisteront pacifiquement.

On ne peut s'empêcher de constater que la gamme de SUV de la société est de plus en plus encombrée. Les CX-70 et CX-90 ont rejoint le portefeuille sur la nouvelle plateforme à propulsion arrière avec des moteurs six cylindres en ligne plus puissants. Bien que l'attrayante Mazda6 électrique soit également mentionnée dans le document, elle ne sera vendue qu'en Chine, où une version hybride rechargeable sera également disponible.

Quelle sera la prochaine étape ? Mazda promet que son premier véhicule électrique sur une plateforme dédiée sera commercialisé en 2027, suivi d'un "lancement à grande échelle de véhicules électriques" entre 2028 et 2030.